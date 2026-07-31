Bello arranca “piloto” para llevar por fin agua potable a dos veredas

Después de años de dificultades en el acceso al agua potable, las veredas Granizal y Croacia, en Bello, están a punto de iniciar una nueva etapa.

Las comunidades beneficiadas pertenecen a los sectores de El Pinar, Manantiales, Regalo de Dios, Oasis de Paz, Portal de Oriente, El Siete y Altos de Oriente 1 y 2.

La prueba se realizará con un sistema conformado por 59 puntos humanitarios de distribución y seis plantas portátiles de potabilización, que transformarán el agua captada en agua apta para el consumo humano antes de ser entregada a la población.

La Alcaldía detalló que las obras de infraestructura ya fueron ejecutadas. En total se instalaron 6.865 metros de tubería, además de válvulas para controlar la presión y el funcionamiento de la red. También se realizaron estudios técnicos sobre el tanque de almacenamiento existente, que confirmaron que la estructura puede operar de forma segura.

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Antes de iniciar el suministro a la comunidad, el sistema atraviesa una fase de verificación en la que se realizan pruebas de funcionamiento y análisis de la calidad del agua. La administración municipal dijo que también adelanta los últimos trámites con EPM para conectar el sistema al canal que suministrará el agua cruda que posteriormente será potabilizada.

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La administración detalló que el nuevo esquema está pensado para responder a las condiciones de un territorio donde no existen redes domiciliarias de acueducto o donde el caudal disponible no permite prestar el servicio de manera continua.

Los puntos humanitarios permitirán que los habitantes accedan al agua potable de forma organizada mientras se avanza hacia una solución de mayor alcance.

Hasta ahora, el abastecimiento de agua en estas veredas ha dependido principalmente de un acueducto comunitario construido de manera progresiva por los propios habitantes. Según el diagnóstico realizado para el proyecto, esa infraestructura presenta una red fragmentada, materiales artesanales y pérdidas constantes de agua, condiciones que representan riesgos para la prestación del servicio.