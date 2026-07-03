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Video | Por el momento, Salah no se va: vea aquí el gol de Egipto vs. Australia

Tras 45 minutos, Egipto le gana 1-0 a Australia con gol de Emam Ashour en Dallas. Mohamed Salah fue inicialista.

  • Emam Ashour pone a soñar a Egipto. FOTO: X egypt national team
    Emam Ashour pone a soñar a Egipto. FOTO: X egypt national team
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El primer tiempo entre Australia y Egipto por los dieciseisavos del Mundial en el Estadio Dallas dictó que los faraones se llevan la victoria parcial al descanso. Un primer tiempo más parejo de lo que se esperaba, pues los oceánicos, aunque con poco poder ofensivo, se mantienen ordenados y con posesiones largas a un gol de distancia.

Los egipcios, por su parte, mantienen la intensidad en su juego, con juego directo y sin dejar penetrar fácilmente al ataque australiano. Se pusieron adelante por un cabezazo de Emam Ashour al minuto 13. Junto a Zico y Mohamed Salah, el volante del Al Ahly era la carta de gol y él lo consiguió; vea aquí el tanto que pone a soñar a los faraones:

Australia deberá reconstruir el juego para tener ocasiones de peligro como lo hizo durante los primeros 10 minutos cuando Cristian Volpato estrelló un balón contra el vertical.

Preguntas y respuestas

¿Quién hizo el gol de Egipto contra Australia?
Emam Ashour abrió el marcador para Egipto durante los primeros minutos del partido de dieciseisavos del Mundial 2026.
¿Dónde se juega Egipto vs. Australia?
El partido se disputa en Dallas, una de las sedes del Mundial de 2026.
¿Quién será el rival del ganador?
El vencedor avanzará a los octavos de final y enfrentará al ganador del partido entre Argentina y Cabo Verde, según el cuadro del torneo.

Lea también: “Eso no significa nada”: Daniel Muñoz no se deja llevar por el favoritismo de Colombia frente a Ghana

Temas recomendados

Selección Australia
Selección Egipto
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Mundial 2026
Copa Mundial de la FIFA 2026
Norteamérica
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