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LaLiga tomó una decisión: Real Madrid, FC Barcelona, ​​Athletic Club y Real Sociedad arrancan el torneo una semana más tarde

La razón es que estos clubes cuentan con jugadores en la fase final del Mundial de Norteamérica.

  • El técnico José Mourinho arrancó su nueva era con el Real Madrid a la espera del regreso de los jugadores que están en el Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA @realmadrid
    El técnico José Mourinho arrancó su nueva era con el Real Madrid a la espera del regreso de los jugadores que están en el Mundial de Norteamérica. FOTO TOMADA @realmadrid
Agencia AFP
hace 1 hora
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Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad, clubes de LaLiga que cuentan con jugadores en semifinales del Mundial, comenzarán el campeonato doméstico una semana después que el resto, según informó LaLiga este martes.

Así, el Real Madrid de José Mourinho no arrancará hasta el 22 de agosto con su visita al Espanyol, mientras que el vigente campeón, FC Barcelona, iniciará la defensa del título en Elche el 23 de agosto (ambos partidos correspondientes a la segunda fecha), después de que su estreno previsto inicialmente en el Camp Nou ante el Athletic Club fuese trasladado al 27 de agosto.

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El Real Madrid, que debía recibir a la Real Sociedad en la primera fecha, se enfrentará finalmente al conjunto vasco el 26 de agosto.

El Atlético de Madrid, que también cuenta con jugadores en la cita mundialista, tanto con España como con Argentina, mantiene el rival y la fecha de su debut: Málaga el miércoles 19 de agosto.

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La temporada en la máxima categoría del fútbol español comenzará con el Alavés recibiendo al Getafe y el Rayo Vallecano visitando al Sevilla el sábado 15 de agosto.

LaLiga, que arranca en agosto, tiene al Real Madrid sin título desde la temporada 2023-2024, a pesar de ser el más veces campeón con 36 títulos, seguido del Barcelona, que es bicampeón 2024-2025 y 2025-2026, ajustando 29 coronas.

El Atlético de Madrid tiene once coronas y no gana el título desde 2021.

Los equipos, por su lado, arrancaron la pretemporada con miras a lo que será la competencia por el título de LaLiga 2026-2027.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Real Madrid y Barcelona no juegan la primera jornada?
El campeonato inicia entre el 15 y el 17 de agosto de 2026, aunque algunos partidos fueron reprogramados.
¿Cuándo empieza oficialmente LaLiga 2026-2027?
¿Qué otros equipos aplazaron su debut?
Además del Real Madrid y el Barcelona, también aplazaron sus partidos el Athletic Club, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Valencia y el Betis.

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