Así se eliminarán 229 cargos en el gobierno de De la Espriella: desaparecen dos consejerías de Derechos Humanos

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, dio detalles en su última intervención en redes sociales sobre una reducción del Estado, resaltando la finalización de varias consejerías y de alrededor de 229 cargos ligados a la Presidencia.
En campaña, el abogado enfatizó la necesidad de una reducción del tamaño del Estado, siendo esto inclusive uno de los puntos de su programa de gobierno “La Patria Milagro”, aunque en dicho plan no daba detalles de cómo se haría dicha disminución.
En su tercera alocución como presidente electo, dada en la noche del lunes festivo, Abelardo de la Espriella adelantó sobre un remezón en algunas dependencias de la Presidencia y mencionó los cargos que desaparecerán y los que se transformarán.