Timochenko ya está de regreso en Colombia, en medio de amenazas de prisión: “Firmes por la paz”

Tras conocerse que salió del país con rumbo a España, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, tiene la obligación de comparecer este martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para certificar su regreso a Colombia. Sin embargo, las recientes declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, han generado interrogantes sobre si el exjefe de las Farc volvería o no. Pero ya está de regreso. Esto ocurre justamente cuando se cumple el plazo fijado por la JEP para que certifique su reingreso al país. Además, figura entre los invitados a un evento de la Contraloría programado para este martes, al que se espera que asista.

La autorización de su salida del país le fue concedida para participar en varios eventos organizados por la agrupación política española Izquierda Unida. La salida del país fue revelada por Caracol Radio, medio que informó que Londoño había viajado legalmente y con el aval de la JEP para cumplir compromisos académicos y políticos en territorio español. De acuerdo con el permiso otorgado por el tribunal, el excomandante guerrillero debía retornar al país y presentarse personalmente ante la JEP a más tardar el 14 de julio, con el propósito de acreditar su reingreso al territorio nacional, un requisito que también ha cumplido en anteriores desplazamientos al exterior.

Las palabras de ‘Timochenko’

Londoño se pronunció este martes durante su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que continúa comprometido con los compromisos adquiridos tras la firma del Acuerdo de Paz. “Hoy, 14 de julio de 2026, siendo casi las 10 de la mañana, estamos aquí cumpliéndole a Colombia y al mundo, contribuyendo con la verdad, contribuyendo con la reparación y contribuyendo con la reconciliación”, afirmó.

En su declaración, el exjefe de las Farc cuestionó lo que calificó como campañas de estigmatización y discursos de odio contra los firmantes del acuerdo. “A pesar de las inmensas campañas de estigmatización, a pesar de los discursos de odio que desde tribunas privilegiadas se responden a los hechos de paz”, manifestó. Londoño también hizo referencia a los excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo y aseguró que, pese a los riesgos, mantendrá su compromiso con el proceso de paz. “A pesar de los casi 500 firmantes asesinados. Y si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esta bandera que hemos mantenido en alto con orgullo y sin arrepentimiento”, expresó. Finalmente, reiteró su respaldo al Acuerdo de Paz y concluyó su intervención con un mensaje en defensa de la implementación de lo pactado: “Firmes por la paz con justicia social”.

¿Cuál es la discusión?

La situación ha despertado atención en distintos sectores políticos debido al contexto de transición presidencial. La pregunta era si Londoño regresaría a Colombia, sobre todo ante la próxima posesión de Abelardo de la Espriella, presidente electo que ha expresado fuertes críticas contra la JEP y contra el antiguo líder de las Farc. En una reciente alocución, De la Espriella aseguró que Londoño debería estar en prisión y anunció que impulsará medidas encaminadas a que responda de esa manera ante la justicia.

Lo que dijo De la Espriella

Justamente sobre esto, el presidente electo fue enfático en sus críticas a la justicia transicional. “Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá procesos de falsa paz en mi Gobierno”, afirmó, y agregó que a partir del 7 de agosto el objetivo será “el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”. Y allí, habló sobre el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y dijo que “hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello”. Este anuncio va en línea con lo que Abelardo había planteado durante la campaña, cuando en reiteradas ocasiones cuestionó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Es importante recordar que Londoño es uno de los principales comparecientes ante la JEP y está obligado a cumplir las condiciones impuestas por esa jurisdicción. Actualmente, enfrenta una sanción propia ya en firme dentro del Caso 01, relacionado con la política de secuestros de las extintas Farc, por lo que cualquier salida del país debe contar con autorización previa y estar sujeta al cumplimiento de estrictos compromisos de comparecencia. Lea también: Menos burocracia, cambios al Acuerdo de Paz y empleo por mérito: las claves de la nueva alocución de De la Espriella Bloque de preguntas y respuestas: