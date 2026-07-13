Menos burocracia, cambios al Acuerdo de Paz y empleo por mérito: las claves de la nueva alocución de De la Espriella

En su tercera alocución al país, que fue transmitida a través de su canal de YouTube, el presidente electo Abelardo de la Espriella, además de anunciar quién será la nueva ministra de Minas y Energía, también hizo otra serie de avisos que implementará tan pronto asuma la Presidencia. En su intervención de este lunes festivo presentó la puesta en marcha del “Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro”, una plataforma digital de reclutamiento basada en el mérito para vincular personal a su futuro gobierno. “Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha, durante la transición y antes de tomar posesión, una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”, afirmó De la Espriella al presentar la iniciativa, que según explicó fue desarrollada en alianza con Magneto Empleos y la firma Marble Headhunter. El mandatario electo aseguró que la herramienta “creará el registro de hojas de vida más grande e importante del país” mediante una plataforma con inteligencia artificial que estará activa “durante los cuatro años completos” de su mandato, y llamó a inscribirse tanto a colombianos dentro del país como en el exterior a través del sitio lapatriamilagro.co.

Reestructuración de la Presidencia

De varias cosas que dijo, una de las más importantes fue su decisión de iniciar una reforma a la estructura de la Presidencia para estos próximos cuatro años. Ahora, aseguró que será “un centro de coordinación ejecutiva, con una planta de personal sin corbatas, sin cargos para pagar favores políticos ni cuotas burocráticas”. Según detalló, “esta reforma permitirá eliminar cerca de 229 cargos de entrada, generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales”, recursos que, dijo, se destinarán “a programas que beneficien directamente a los colombianos”. Ahora será una estructura austera, eficiente y orientada siempre a los resultados. Es por ello que ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones, trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia”, dijo en su alocución. Entre las dependencias que serán eliminadas o trasladadas mencionó la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuyas funciones pasarán a distintos ministerios y al Comisionado Nacional de Seguridad. Los cambios son los siguientes: las funciones de la Consejería para la Reconciliación Nacional pasarán a los Ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. De igual forma, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario trasladará sus funciones a los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. Y aseguró que “las agencias que existen en la Presidencia de la República también serán eliminadas. Sus funciones, que por ley ya desempeñan otras carteras, seguirán siendo desarrolladas por ellas para evitar duplicidad y sobrecostos”. También anunció que la Consejería Presidencial para las Regiones “se transforma en la Gerencia de las Regiones”, con un enfoque en el seguimiento a alcaldes y gobernadores. Pero una de las más llamativas, sin lugar a dudas, es el traspaso de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, que pasará sus funciones al Comisionado Nacional de Seguridad. Se acaba el Comisionado para la Paz.

Señalamientos contra la JEP

El presidente electo fue enfático en sus críticas a la justicia transicional. “Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá procesos de falsa paz en mi Gobierno”, afirmó, y agregó que a partir del 7 de agosto el objetivo será “el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”. Además, habló sobre el exjefe de las Farc Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y dijo que “hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello”. Este anuncio va en línea con lo que Abelardo había planteado durante la campaña, cuando en reiteradas ocasiones cuestionó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre el debate de su posesión en una guarnición militar

De la Espriella reiteró que su posesión se realizará en una guarnición militar en el sur del país “para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria”, y afirmó que ordenó a su equipo no usar la totalidad del presupuesto asignado por el gobierno saliente para el evento. “Yo quiero una posesión austera, sin derroche, al estilo del tigre. Yo no voy a legalizar el despilfarro al que está acostumbrado la politiquería corrupta del gobierno saliente”, aseguró. También hizo un llamado al nuevo Congreso de cara al 20 de julio, “para que tomen la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo”, e invitó públicamente a don Luis Felipe Yagüe —el hombre que apareció en un video muy difundido estos días—, a quien presentó como víctima de “odio político” por parte de un contradictor que dejó de comprarle panela tras conocerse su voto. Por último, habló sobre la delegación encabezada por el vicepresidente electo, el canciller y los ministros de Comercio y Defensa designados, que se encuentra en Washington trabajando en temas de “seguridad, cooperación internacional, comercio exterior, la recuperación de la economía y la refinanciación de la deuda pública”. Lea también: Abelardo de la Espriella designó a María Nohemi Arboleda como ministra de Minas y Energía, ¿quién es? Bloque de preguntas y respuestas: