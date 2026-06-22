Cristiano Ronaldo sale por la reivindicación frente a Uzbekistán en el Mundial de Norteamérica

Cristiano Ronaldo, uno de los delanteros más prolíficos de la historia, mostró una pobre imagen en el debut de su sexto Mundial, contra República de Congo (1-1), relanzando el debate sobre su presencia en la Seleçao a los 41 años, en la víspera de que los lusos jueguen su partido contra Uzbekistán.
El duelo previsto para este martes (12:00 m.) en la segunda fecha del Grupo K, se presenta como un rival propicio para que el astro de Funchal cambie las críticas por alabanzas.
Cristiano sufrió en Houston la comparación con las otras estrellas que han iluminado los primeros partidos del Mundial con un doblete, como Kylian Mbappé y Harry Kane, e incluso un triplete para su eterno rival Lionel Messi, que como el portugués, disputa su sexto Mundial.