CR7 se destapa previo al partido contra España: “Hace 23 años que quieren matarme; terminaré cuando yo quiera”

Ya no es el jugador que solía ser, admite, pero eso no le impide que siga jugando por Portugal hasta donde le alcance el alma. En la antesala del duelo de octavos con España, Cristiano Ronaldo abordó las críticas de quienes “llevan 23 años” intentando matarlo.

La estrella portuguesa de 41 años se mostró a ratos enérgico, jovial y sentimental en la víspera del juego que se disputará en el estadio de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas, en su última Copa del Mundo.

“Estoy disponible de cuerpo y alma para apoyar a la selección. Jugando o no, tendré siempre un papel importante. Terminaré cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que me hagan siempre esa misma pregunta”, dijo el atacante del Al-Nassr.

“El Comandante” aseguró que jugar a los 41 años “ha sido una buena experiencia”, porque para llegar a este nivel hay que renunciar a muchas cosas.

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“Y eso es lo que he estado haciendo a lo largo de mi carrera. Y también me he adaptado a los matices de la edad. Sabiendo que ya no era el mismo jugador de antes. Pero de algo estoy seguro: nada ha cambiado. Sigo haciendo otras cosas. Así que espero hacerlo mañana”, sostuvo.

Dijo que respeta mucho a España como adversario, “difícil y que ya ha ganado este torneo”.

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Exfigura del Real Madrid y Manchester United, Ronaldo también se hizo cargo de quienes cuestionan su titularidad en la selección y a la presión mediática a la que está sometido “desde que tenía 18 años”.