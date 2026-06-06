Supersalud frenó cirugías estéticas en la Clínica Láser Surgical en Bogotá por violar medida cautelar

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó este sábado 6 de junio el cierre inmediato de todos los servicios de cirugía plástica, estética y farmacia de la Clínica Láser Surgical, ubicada en el norte de Bogotá. Le puede interesar: Investigan muerte de enfermera de Cali tras someterse a procedimiento estético en Cauca La medida se tomó tras confirmarse que el centro médico vulneró una medida cautelar previa que le prohibía operar mientras se verificaban sus condiciones de habilitación sanitaria.

La Supersalud tomó la determinación luego de que el establecimiento reabriera sus puertas sin autorización técnica. FOTO: Supersalud

Reapertura clandestina y denuncias: obstrucción con intervención policial

La intervención del organismo de control se desencadenó tras recibir nuevas alertas ciudadanas que reportaban la reactivación de las actividades médicas en la institución. Según la Supersalud, el establecimiento reabrió las áreas de cirugía, anestesia y farmacia de forma irregular, reportando novedades de apertura y oferta de servicios sin obtener la verificación previa de las autoridades competentes. Esta acción representó, según lo informado por la entidad a través de un comunicado, un incumplimiento directo de la restricción impuesta el pasado 29 de mayo, diseñada para garantizar la seguridad de los pacientes.

El panorama se complejizó el pasado 5 de junio durante una visita de inspección al establecimiento. Este episodio fue catalogado formalmente por la entidad como una obstrucción a las labores de inspección y vigilancia. Los funcionarios de la Superintendencia denunciaron que se les impidió el ingreso inicial a las instalaciones, lo que obligó a requerir el acompañamiento de la Policía Nacional para ejecutar la diligencia.

Riesgos críticos para los pacientes

La Supersalud clasificó los hallazgos bajo la categoría de “críticos”, advirtiendo que el funcionamiento de la clínica bajo estas condiciones incrementa la posibilidad de complicaciones médicas y compromete la seguridad de los usuarios.