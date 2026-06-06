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¿Real Madrid o Barcelona? El papa León XIV reveló de qué equipo es hincha

Durante el vuelo que lo llevó a España, el papa León XIV habló sobre su relación con el deporte y confesó cuál es el club que ocupa un lugar especial en su corazón. Conozca la respuesta.

  • Durante el vuelo que lo llevó a España, el papa León XIV habló sobre su relación con el deporte y cuál es su equipo español preferido. FOTO: Getty, TyC Sports, futbolpedia.
    Durante el vuelo que lo llevó a España, el papa León XIV habló sobre su relación con el deporte y cuál es su equipo español preferido. FOTO: Getty, TyC Sports, futbolpedia.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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El papa León XIV sorprendió este sábado al revelar públicamente cuál es el equipo de fútbol de su preferencia. Durante el vuelo que lo trasladó desde Roma a España para iniciar una gira de varios días por distintas ciudades del país, el pontífice aseguró que, aunque el papa debe ser “de todos los equipos”, él es aficionado del Real Madrid.

La declaración surgió en medio de una conversación informal con los periodistas que lo acompañaban en el avión papal. Con tono distendido, el sumo pontífice bromeó sobre su relación con el fútbol y terminó despejando una curiosidad que muchos seguidores tenían desde su elección como líder de la Iglesia católica.

León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, fue elegido papa en mayo de 2025 tras la muerte de Francisco. Aunque ha mantenido un perfil más reservado en asuntos deportivos, se sabe que es aficionado a varias disciplinas, especialmente el tenis y el béisbol. Además, durante los años que vivió en Perú, país del que también posee la nacionalidad, desarrolló un mayor interés por el fútbol.

La confesión llamó la atención porque su visita a España incluye actividades tanto en Madrid como en Barcelona, ciudades que albergan la histórica rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Durante su recorrido, que se extenderá hasta el 12 de junio, el pontífice participará en encuentros con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

Conozca: De cara al Mundial, el papa León XIV pide rezar por el deporte en junio: esta es la oración completa

Uno de los eventos más destacados de la agenda tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, donde encabezará un encuentro multitudinario con fieles. También visitará otras ciudades como Gran Canaria y Tenerife.

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La afinidad del pontífice con el conjunto merengue fue celebrada rápidamente por el club blanco. De hecho, cuando Prevost fue elegido papa, el Real Madrid publicó un mensaje oficial en el que le expresó sus mejores deseos para su pontificado y destacó su papel en la promoción de valores como la paz, la solidaridad y la fraternidad.

Las palabras de León XIV también fueron recibidas con entusiasmo por Florentino Pérez, presidente en funciones del Real Madrid, quien aprovechó un acto de campaña para darle la bienvenida a España. El dirigente afirmó que para todos los madridistas es un orgullo que el líder de la Iglesia católica simpatice con el club.

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