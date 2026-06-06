Asesinaron en Cúcuta al periodista Cristian Herrera, miembro de la FLIP y reconocido reportero judicial

El periodista Cristian Herrera, reconocido comunicador de Norte de Santander, miembro del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y corresponsal de esa organización en la región, fue asesinado este sábado en la ciudad de Cúcuta.
De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, Herrera fue atacado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta cuando llegaba a su vivienda, ubicada en el barrio Quinta Oriental, en inmediaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones frente a su familia. Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. Otras versiones señalan que el periodista recibió al menos seis impactos de bala durante el atentado.
El crimen ocurrió pese a que el comunicador contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), otorgadas tras múltiples amenazas recibidas a lo largo de su trayectoria profesional.