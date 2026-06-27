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En plena concentración por Mundial, futbolista Cody Gakpo anunció la pérdida de su bebé

El atacante del Liverpool y de la selección de Países Bajos informó, a través de redes sociales, el fallecimiento del hijo que esperaba con su pareja, Noa van der Bij.

  • FOTOS: CORTESÍA
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Agencia AFP
hace 18 minutos
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El delantero neerlandés Cody Gakpo, una de las principales figuras de Países Bajos en el Mundial de 2026, y su pareja, Noa van der Bij, anunciaron este sábado la pérdida del hijo que esperaban.

“Con los corazones rotos, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé murió durante el embarazo”, escribió la modelo e influencer en una publicación compartida en Instagram.

“Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Siempre amado, siempre nuestro hijo”, agregaron en el mensaje publicado en sus redes sociales.

Le puede interesar: Países Bajos se consolidó como líder invicto del Grupo F y vuelve a ser favorito en el Mundial Norteamérica

Gakpo pidió respeto por la privacidad de su familia

El atacante del Liverpool, quien actualmente se encuentra concentrado con la selección de Países Bajos en la Copa del Mundo, compartió el anuncio y pidió comprensión y privacidad para afrontar el difícil momento familiar.

“Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”, expresó el futbolista de 27 años.

La publicación generó cientos de mensajes de apoyo de aficionados, compañeros y figuras del fútbol internacional, quienes enviaron sus condolencias a la pareja.

Lea más: Estos son los equipos ya clasificados a los 16avos de final del Mundial

InfogrÃ¡fico
En plena concentración por Mundial, futbolista Cody Gakpo anunció la pérdida de su bebé

El delantero neerlandés se prepara para los octavos del Mundial

Pese al duro momento personal, Gakpo continúa concentrado con la selección de Países Bajos, que disputará este lunes su partido de dieciseisavos de final frente a Marruecos en Monterrey, México.

El delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y ha sido una de las figuras del combinado neerlandés en la actual Copa del Mundo. En los tres partidos de la fase de grupos anotó dos goles y contribuyó a que Países Bajos finalizara como líder del Grupo F con siete puntos.

Esta es la segunda participación mundialista de Gakpo, después de su destacada actuación en Catar 2022, torneo en el que también fue uno de los jugadores más importantes de la selección europea.

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