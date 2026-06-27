En plena concentración por Mundial, futbolista Cody Gakpo anunció la pérdida de su bebé

El delantero neerlandés Cody Gakpo, una de las principales figuras de Países Bajos en el Mundial de 2026, y su pareja, Noa van der Bij, anunciaron este sábado la pérdida del hijo que esperaban. “Con los corazones rotos, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé murió durante el embarazo”, escribió la modelo e influencer en una publicación compartida en Instagram. “Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Siempre amado, siempre nuestro hijo”, agregaron en el mensaje publicado en sus redes sociales. Le puede interesar: Países Bajos se consolidó como líder invicto del Grupo F y vuelve a ser favorito en el Mundial Norteamérica

Gakpo pidió respeto por la privacidad de su familia

El atacante del Liverpool, quien actualmente se encuentra concentrado con la selección de Países Bajos en la Copa del Mundo, compartió el anuncio y pidió comprensión y privacidad para afrontar el difícil momento familiar. “Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”, expresó el futbolista de 27 años. La publicación generó cientos de mensajes de apoyo de aficionados, compañeros y figuras del fútbol internacional, quienes enviaron sus condolencias a la pareja. Lea más: Estos son los equipos ya clasificados a los 16avos de final del Mundial

El delantero neerlandés se prepara para los octavos del Mundial