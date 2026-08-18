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Polémica por entrega de balones de Abelardo en Chocó y paseo del ministro de Vivienda

El mandatario fue criticado por regalar balones y camisetas con el logo de su partido. Y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, viajó a Santa Marta en medio de la crisis.

  • Desde una camioneta, De la Espriella lanzó balones con el logo de su recién avalado partido político “Defensores de la Patria”. FOTO CORTESÍA
    Desde una camioneta, De la Espriella lanzó balones con el logo de su recién avalado partido político “Defensores de la Patria”. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
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hace 7 minutos
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El presidente Abelardo de la Espriella ha estado, como se dice, al frente del cañón desde el primer día de la tragedia del terremoto. Ha recorrido una y otra vez los sitios afectados, ha sostenido reuniones para diseñar la reconstrucción y ha mantenido al país informado.

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Sin embargo, no faltan los detalles polémicos. La visita del presidente Abelardo de la Espriella a Buenaventura, este domingo con puente festivo, terminó con el cuestionamiento por la entrega de balones de fútbol. En principio entregar estos implementos deportivos no tendría porque ser criticado, lo que produjo malestar fue el hecho de que los balones y las camisetas tenían el logo de “Defensores de la Patria”, el partido del mandatario.

Videos difundidos en redes sociales muestran al mandatario lanzando estos balones desde una camioneta.

En una de las grabaciones, un habitante de Buenaventura cuestionó directamente al mandatario y pidió que las ayudas se concentraran en las necesidades más urgentes de la población.

“Señor presidente, un consejo le brindo yo: que se ponga la mano en el corazón y traiga cosas de construcción”, manifestó el hombre. “Lo que necesitamos es techo, necesitamos ayuda normal, no balones”, dijo.

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El gesto del mandatario es realmente solo una de las caras que ha tenido en esta tragedia, pues ha coordinado directamente la atención integral de los afectados por el terremoto junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y el gabinete en pleno.

Críticas

La Fundación Pares, dirigida por el opositor León Valencia, cuestionó que las necesidades de la población continúen sin respuestas concretas. Linda Posso, líder y enlace de Pares en Buenaventura, señaló que el abastecimiento de ayudas puede ser apenas una solución temporal y planteó interrogantes sobre qué ocurrirá con las personas que perdieron sus viviendas.

La organización también llamó la atención sobre la situación de seguridad que atraviesa el puerto, donde, según su comunicado, continúan las dinámicas de violencia y extorsión pese a la magnitud de la emergencia.

Buenaventura se encuentra entre los territorios afectados por el terremoto. En el barrio Lleras, en la comuna 3, más de 800 viviendas resultaron destruidas o colapsaron, según los reportes entregados durante el Puesto de Mando Unificado. Además, seis instituciones educativas quedaron completamente destruidas y cerca de 2.800 estudiantes quedaron sin clases presenciales.

Ministro de vivienda respondió a polémica

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue criticado tras conocerse imágenes de su viaje a Santa Marta en medio de la emergencia por el terremoto. Según el portal Desigual, el funcionario se encontraba de vacaciones y habría asistido a una fiesta en la capital del Magdalena. Ante los cuestionamientos e incluso pedidos de moción de censura, Beltrán salió al paso y defendió su viaje al señalar que aprovechó las vacaciones de sus hijas para compartir en familia y sostuvo que su labor como servidor público no le impide atender sus responsabilidades en casa. “Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”, afirmó.

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