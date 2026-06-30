Chilavert reapareció tras victoria de Paraguay con provocadores mensajes en redes sociales

La histórica clasificación de Paraguay sobre Alemania a octavos de final del Mundial 2026 inclinó las miradas hacia uno de los referentes del fútbol de ese país, el arquero José Luis Chilavert, quien previo al encuentro había criticado al técnico y al guardameta titular del combinado guaraní. El exportero paraguayo que desarrolló gran parte de su carrera en Vélez Sarsfield evitó cualquier felicitación directa al plantel que, ante todo pronóstico, eliminó a los tetracampeones del mundo y, tiempo después del partido, publicó algunos mensajes en redes sociales. Sin embargo, estas publicaciones no correspondieron a mensajes propios del exguardameta. Por el contrario, su reacción consistió en replicar mensajes de otros usuarios que sugerían que sus duras críticas previas habían servido como motor de motivación para “despertar” a la selección. Lea también: Video | Paraguay dio el golpe en el Mundial: venció a Alemania en penaltis y se metió a octavos de Norteamérica 2026 “Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano. ¡Lo logró claramente!” y “Solo los Chilalovers lo sabemos”, fueron algunos mensajes replicados por el portero de 60 años retirado profesionalmente desde el 2004.

Adicionalmente, mantuvo fijada en su perfil de X una respuesta agresiva que le había dedicado a Gustavo Alfaro días antes del encuentro, luego de que el técnico lo llamara “francotirador”. “Preocúpese por Alemania, el Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la Corrupbol, donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentir al pueblo paraguayo”, sostenía en esa respuesta.

En sus mensajes compartidos también replicó una declaración antigua suya en la que respaldaba a Alfaro en un momento previo, algo que fue interpretado por internautas como un intento de alinearse convenientemente tras el éxito del proceso que tanto había atacado.

El polémico José Luis Chilavert de peleas y agarrones