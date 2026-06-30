Chilavert reapareció tras victoria de Paraguay con provocadores mensajes en redes sociales

La histórica clasificación de Paraguay sobre Alemania a octavos de final del Mundial 2026 inclinó las miradas hacia uno de los referentes del fútbol de ese país, el arquero José Luis Chilavert, quien previo al encuentro había criticado al técnico y al guardameta titular del combinado guaraní.
El exportero paraguayo que desarrolló gran parte de su carrera en Vélez Sarsfield evitó cualquier felicitación directa al plantel que, ante todo pronóstico, eliminó a los tetracampeones del mundo y, tiempo después del partido, publicó algunos mensajes en redes sociales.
Sin embargo, estas publicaciones no correspondieron a mensajes propios del exguardameta. Por el contrario, su reacción consistió en replicar mensajes de otros usuarios que sugerían que sus duras críticas previas habían servido como motor de motivación para “despertar” a la selección.
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“Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano. ¡Lo logró claramente!” y “Solo los Chilalovers lo sabemos”, fueron algunos mensajes replicados por el portero de 60 años retirado profesionalmente desde el 2004.