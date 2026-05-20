Video | Con este gol ante Olimpia de Paraguay, Carlos Cuesta busca meterse en la lista de 26 de Lorenzo para el Mundial

No se sabe si alcanzará o no a llegar a Medellín para la reunión “informal” que planteó el cuerpo técnico para esta semana en la sede de Atlético Nacional en Guarne, porque ha tenido competencia internacional con el equipo brasileño para el que juega. Sin embargo, el seleccionador nacional manifestó el jueves pasado, en la rueda de prensa donde anunció los 55 elegidos para pelear por un cupo al Mundial, que su intención era espera a los futbolistas que tenían competencia en Libertadores y Sudamericana.

¿Cómo fue el gol de Carlos Cuesta?

Cuesta es uno de ellos. Este miércoles, el defensor de 27 años y cuyo pase está valorado en 7 millones de Euros, fue titular en la derrota 3-1 de su equipo contra Olimpia de Paraguay, en duelo válido por la quinta fecha de los grupos de la Copa Sudamericana. El colombiano disputó todo el encuentro y fue capitán de su elenco. Además, resultó ser un hombre importante. A pesar de la caída de su club, el criollo fue quien anotó el tanto de su club. Cuesta marcó, de cabeza, el único tanto del equipo brasileño cuando iban 3 minutos de reposición en la primera parte. Con ese tanto llegó a dos celebraciones en lo que va de este año con el equipo brasileño, al que llegó desde el fútbol de Turquía.

Hasta el momento, Carlos ha disputado 14 juegos. En ellos, además de los goles, ha dado un par de asistencias. Eso, junto al buen nivel que ha mostrado cuando debe defender en su club son los pergaminos con lo que pretende convencer a Lorenzo para que lo lleve a su primer Mundial.