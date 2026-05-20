Polémica en Túnez: padre castigó a su hijo y no dejó que lo convocaran en la selección para jugar el Mundial 2026

La Selección de Túnez se encuentra en medio de un escándalo público tras la inesperada ausencia del joven jugador y promesa de su país, Louey Ben Farhat, en la lista definitiva de los 26 seleccionados para disputar el Mundial de Norteamérica 2026.
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El delantero de 19 años, perfilado como una de las grandes figuras del equipo y de todo ese país en la actualidad, quedó fuera de la convocatoria por una drástica e insólita decisión familiar. Un aparente “castigo”, el cual podría costarle mucho más que el futuro al joven jugador.