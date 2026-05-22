Canadá apunta alto en el Mundial 2026 con la mejor generación de su historia

Exactamente 150 años después de que el Carlton Cricket Club y el Toronto Lacrosse Club disputaran el primer partido de fútbol organizado del que se tiene constancia en Canadá, en 1876, el fútbol canadiense se prepara por fin para vivir su gran estreno mundialista como anfitrión.
Cuando Canadá enfrente a Bosnia y Herzegovina el 12 de junio en Toronto, en el debut de la selección en un Mundial organizado en su territorio, culminará un largo proceso de desarrollo que permitió al fútbol consolidarse en un país históricamente dominado por el hockey sobre hielo.
El balompié, ya convertido en el deporte con más practicantes en Canadá, con casi un millón de jugadores registrados, recibirá un nuevo impulso con la Copa del Mundo de 2026, que contribuirá al crecimiento acelerado del panorama futbolístico nacional.
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