Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Prográmese: Este domingo arranca la Copa Imposible

La Copa se disputará en la ciudad hasta el sábado 30 de mayo. Aficionados pueden reclamar sus boletas en las taquillas de los escenarios o registrarse a través de las redes sociales.

  • Los jugadores de la Selección Colombia sub 17, dirigidos por Fredy Hurtado están listos para el arranque de la Copa Imposible desde este domingo en Medellín. FOTO CORTESÍA FCF
    Los jugadores de la Selección Colombia sub 17, dirigidos por Fredy Hurtado están listos para el arranque de la Copa Imposible desde este domingo en Medellín. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

Con la presencia de jugadores de 16 clubes en representación de seis países: México, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia se disputan desde domingo la Copa Imposible, un certamen que busca visibilizar las nuevas joyas del fútbol continental.

Felipe Maldonado, uno de los organizadores del torneo, mencionó que la idea de tener el torneo en esta categoría es para promocionar a los jugadores de la categoría especial que FIFA empezó a impulsar y, por ello, el Mundial de esta categoría se realizará cada año en Qatar.

También le puede interesar: La Copa Imposible está en marcha: cinco figuras a seguir en el torneo que se jugará en Medellín

“En esta edad están esos jugadores que están a punto de convertirse en profesionales y que seguramente serán los ídolos del futuro, y la idea es que ellos vivan la experiencia de la competencia, que los conozcan a nivel continental y que los cazatalentos que vienen al torneo puedan observar de primera mano todo ese talento que tiene el país y la región”, comentó Maldonado.

Los encuentros de este certamen, que tiene la participación de clubes como Boca Juniors, River Plate, Fluminense, Flamengo, U. de Chile, Chivas, DIM, Nacional, Santa Fe, Deportivo Cali, entre otros, se disputarán del domingo 24 al sábado 30 de mayo en los estadios Cincuentenario, Atanasio Girardot y la Cancha Marte 1.

Los organizadores confirmaron que el ingreso al público es gratuito, pero los aficionados deben registrarse en el siguiente link y también lo podrán hacer en las taquillas de los tres escenarios.

Programación primer y segunda fecha Copa Imposible

Domingo 24 de mayo

Estadio Cincuentenario

8:00 a.m. River Plate-Bolívar

9:40 a.m. Atlético Nacional-Argentino Jrs.

11:20 a.m. U de Chile- Inter Palmira

1:00 p.m. Chivas- Santa Fe

Estadio Atanasio Giardot

3:00 p.m. Boca Juniors - Fortaleza

4:45 p.m. Fluminense - DIM

6:30 p.m. Selección Colombia- Deportivo Cali

8:00 p.m. Flamengo - Selección Antioquia

Entérese: La última función del mago: Atlético Nacional confirma partido de despedida para Macnelly Torres

Lunes 25 de mayo

Cincuentenario

8:00 a.m. Atlético Nacional - Santa Fe

9:40 a.m. U de Chile - Fortaleza

11:20 a.m. Boca Juniors - Inter Palmira

1:00 p.m. Fluminense- Bolívar

Atanasio Girardot

2:00 p.m. Chivas - Argentinos Jrs

3:45 p.m. Flamengo - Deportivo Cali

5:30 p.m. Selección Colombia - Selección Antioquia

7:00 p.m. River Plate - DIM

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la Copa Imposible?
Es un torneo juvenil internacional que reúne clubes y selecciones juveniles de América Latina para mostrar talentos emergentes del fútbol.
¿Qué equipos participan?
Participan clubes como Boca Juniors, River Plate, Flamengo, DIM y Atlético Nacional.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
Deportistas
Futbolista
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos