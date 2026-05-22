Prográmese: Este domingo arranca la Copa Imposible

Con la presencia de jugadores de 16 clubes en representación de seis países: México, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia se disputan desde domingo la Copa Imposible, un certamen que busca visibilizar las nuevas joyas del fútbol continental.

Felipe Maldonado, uno de los organizadores del torneo, mencionó que la idea de tener el torneo en esta categoría es para promocionar a los jugadores de la categoría especial que FIFA empezó a impulsar y, por ello, el Mundial de esta categoría se realizará cada año en Qatar.

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“En esta edad están esos jugadores que están a punto de convertirse en profesionales y que seguramente serán los ídolos del futuro, y la idea es que ellos vivan la experiencia de la competencia, que los conozcan a nivel continental y que los cazatalentos que vienen al torneo puedan observar de primera mano todo ese talento que tiene el país y la región”, comentó Maldonado.