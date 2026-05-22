OMS eleva a 177 los muertos por ébola en República Democrática del Congo y declara riesgo “muy alto” en el país

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) deja hasta el momento 177 muertes y 750 casos sospechosos, situación que llevó al organismo a elevar de “alto” a “muy alto” el riesgo sanitario dentro del país africano.
El anuncio fue realizado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa y a través de su cuenta oficial en X, en medio de las acciones internacionales para contener la propagación del virus en la provincia oriental de Ituri, considerada el epicentro de la epidemia.
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