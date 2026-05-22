Colombia realizó su primer trasplante de riñón asistido por robot con tecnología Da Vinci

La Clínica Shaio realizó en Colombia el primer trasplante de riñón asistido por tecnología robótica mediante el sistema Da Vinci. El procedimiento fue efectuado a un paciente de 66 años que recibió un órgano de un donante fallecido y estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario con formación en cirugía robótica.
La intervención, desarrollada en el país como parte de los programas de trasplante de alta complejidad, busca fortalecer la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema de salud colombiano y ampliar las capacidades médicas para procedimientos menos invasivos.
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