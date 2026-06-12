Canadá ya sabe lo que es sumar en un Mundial y lo hizo en casa

Canadá buscaba su primera victoria como anfitrión en una Copa del Mundo. Aunque no pudo conseguirla, el combinado norteamericano rescató un empate 1-1 frente a Bosnia en el debut del Mundial de 2026 en suelo canadiense, resultado que le permitió sumar su primer punto en la historia de los mundiales. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo B, se celebró en Toronto y estuvo marcado por la intensidad de ambos, que lucharon hasta el final por los tres puntos. La selección europea tomó la iniciativa en el marcador durante la primera mitad. A los 21 minutos, Bosnia aprovechó una acción de pelota quieta para romper el equilibrio. Tras un saque de esquina, el delantero Jovo Lukic se elevó y conectó un preciso cabezazo que dejó sin opciones al guardameta canadiense.

El tanto significó el 0-1 parcial y permitió a los bosnios marcharse al descanso con ventaja, después de controlar buena parte de las acciones defensivas frente a los intentos del conjunto anfitrión. En la segunda mitad, Canadá adelantó sus líneas y aumentó la presión sobre la portería rival en busca de la igualdad. La insistencia local encontró recompensa a falta de doce minutos para el final. En el minuto 78 apareció Cyle Larin para devolver la esperanza a los aficionados canadienses. El delantero recibió el balón en la frontal del área y, pese a estar rodeado por varios defensores, logró encontrar el espacio suficiente para sacar un remate que terminó en el fondo de la red y decretó el 1-1 definitivo.