Canadá ya sabe lo que es sumar en un Mundial y lo hizo en casa

Canadá buscaba su primera victoria como anfitrión en una Copa del Mundo. Aunque no pudo conseguirla, el combinado norteamericano rescató un empate 1-1 frente a Bosnia en el debut del Mundial de 2026 en suelo canadiense, resultado que le permitió sumar su primer punto en la historia de los mundiales.
El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo B, se celebró en Toronto y estuvo marcado por la intensidad de ambos, que lucharon hasta el final por los tres puntos. La selección europea tomó la iniciativa en el marcador durante la primera mitad. A los 21 minutos, Bosnia aprovechó una acción de pelota quieta para romper el equilibrio. Tras un saque de esquina, el delantero Jovo Lukic se elevó y conectó un preciso cabezazo que dejó sin opciones al guardameta canadiense.