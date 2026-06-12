¡Que no le canten primero los goles! Así están los tiempos de delay en las transmisiones del Mundial

El mundial de fútbol es uno de los eventos deportivos que más genera audiencia en el mundo, por lo que canales de televisión y plataformas de streaming hacen una apuesta cada cuatro años para ofrecer las mejores transmisiones y cumplir las demandas de sus televidentes quienes buscan calidad en la imagen, sonido, contenido ofrecido por narradores y comentaristas y no ser los últimos en recibir la señal.

Para algunas personas suele ser molesto cuando en la cuadra, la unidad o en un sector determinado escuchan que un vecino está gritando un gol primero que ellos pese a estar viendo el mismo evento, como si aquella persona estuviera adelantada en el tiempo.

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Esa diferencia con la que llega la señal de un evento en directo se llama el delay o la latencia y hace referencia al tiempo que transcurre desde que un suceso ocurre en la vida real hasta que se muestra en una pantalla.

En esta época de Mundial donde televisores, celulares y diferentes dispositivos van a conectarse buscando ver los 104 partidos del certamen, esa diferencia puede notarse más. Por eso, para aquellos que no quieren que se le adelanten a la emoción de gritar un gol, una aproximación a un arco o una atajada, el periodista tecnológico Gustavo Torres ha publicado el listado de los canales y plataformas con su respectiva latencia.

De acuerdo con la publicación del experto, si se toma de base las transmisiones de Caracol y RCN a través de la TDT en Colombia, las cuales suelen recibir la señal inmediatamente, quien suele tener un menor delay es DirecTV a través de su señal satelital que recibe la señal con 6 segundos de diferencia.

Las siguientes transmisiones que perciben lo que está pasando son las de DGO y RCN en YouTube, que tienen una diferencia respecto a la TDT de 14 y 16 segundos respectivamente. La plataforma Ditu que pertenece al Canal Caracol tiene una latencia de 26 segundos después.

Las plataformas de streaming de Disney Plus, Paramount y RCN reflejan lo que sucede en tiempo real a los 31, 32 y 33 segundos después de lo que lo puede hacer la TDT. El cálculo de tiempo de las diferentes plataformas es asumiendo que están conectadas a una red wifi.