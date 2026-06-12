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¡Que no le canten primero los goles! Así están los tiempos de delay en las transmisiones del Mundial

Los partidos de Norteamérica 2026 se podrán ver en diferentes canales y plataformas; sin embargo, al ser eventos en vivo, cada persona recibirá la señal con algunas diferencias de tiempo.

  • Entre la TDT y las plataformas de streaming puede haber una diferencia de hasta 33 segundos en las transmisiones de los partidos del Mundial. Fotos: Fifa y @TorresTavo
    Entre la TDT y las plataformas de streaming puede haber una diferencia de hasta 33 segundos en las transmisiones de los partidos del Mundial. Fotos: Fifa y @TorresTavo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El mundial de fútbol es uno de los eventos deportivos que más genera audiencia en el mundo, por lo que canales de televisión y plataformas de streaming hacen una apuesta cada cuatro años para ofrecer las mejores transmisiones y cumplir las demandas de sus televidentes quienes buscan calidad en la imagen, sonido, contenido ofrecido por narradores y comentaristas y no ser los últimos en recibir la señal.

Para algunas personas suele ser molesto cuando en la cuadra, la unidad o en un sector determinado escuchan que un vecino está gritando un gol primero que ellos pese a estar viendo el mismo evento, como si aquella persona estuviera adelantada en el tiempo.

Lea también: ¡Llegó el Mundial 2026! Prográmese con las tres ceremonias de inauguración: estos son los horarios, sedes y artistas

Esa diferencia con la que llega la señal de un evento en directo se llama el delay o la latencia y hace referencia al tiempo que transcurre desde que un suceso ocurre en la vida real hasta que se muestra en una pantalla.

En esta época de Mundial donde televisores, celulares y diferentes dispositivos van a conectarse buscando ver los 104 partidos del certamen, esa diferencia puede notarse más. Por eso, para aquellos que no quieren que se le adelanten a la emoción de gritar un gol, una aproximación a un arco o una atajada, el periodista tecnológico Gustavo Torres ha publicado el listado de los canales y plataformas con su respectiva latencia.

De acuerdo con la publicación del experto, si se toma de base las transmisiones de Caracol y RCN a través de la TDT en Colombia, las cuales suelen recibir la señal inmediatamente, quien suele tener un menor delay es DirecTV a través de su señal satelital que recibe la señal con 6 segundos de diferencia.

Las siguientes transmisiones que perciben lo que está pasando son las de DGO y RCN en YouTube, que tienen una diferencia respecto a la TDT de 14 y 16 segundos respectivamente. La plataforma Ditu que pertenece al Canal Caracol tiene una latencia de 26 segundos después.

Las plataformas de streaming de Disney Plus, Paramount y RCN reflejan lo que sucede en tiempo real a los 31, 32 y 33 segundos después de lo que lo puede hacer la TDT. El cálculo de tiempo de las diferentes plataformas es asumiendo que están conectadas a una red wifi.

¿Cómo evitar que le canten antes los goles?

La mayor latencia en las transmisiones suele ser en las plataformas digitales. Esto suele pasar por factores relacionados con la codificación y la decodificación de la imagen, pues la señal debe comprimirse para ser enviada a servidores, distribuirse en internet y luego ser descargada en cada dispositivo.

En medio de ese recorrido es donde se generan los segundos de retraso. Además de ese proceso, según expertos en tecnología, las plataformas almacena pequeños fragmentos de videos para evitar cortes cuando hay conexiones inestables, mejorando así la estabilidad en las transmisiones pero afectando el delay.

Por eso, la primera opción para evitar que se le adelanten en las emociones del fútbol es elegir ver los partidos en señal abierta si está disponible, pues en la televisión abierta la latencia suele ser entre 2.5 segundos a 8. Diferencias cercanas presenta la televisión por cable o IPTV cuyo delay suele ser entre 5 a 9 segundos. La televisión satelital se demora entre 7 a 10 segundos.

Si no hay posibilidad de usar la televisión, hay que tener en cuenta que entre las plataformas de streaming hay diferencias. Las de latencia baja suelen demorarse de 6 a 15 segundos mientras que las plataformas superan los 15 segundos y se acercan a los 30. Las plataformas llamadas fast TV que suelen ser el streaming de televisión o servicios gratuitos con publicidad tienen un delay que va desde los 30 segundos hasta el minuto.

En este tipo de casos, la recomendación principal es evitar la conexión wifi y hacerlo directamente al módem. También hay que tener en cuenta la antigüedad del dispositivo y se debe reducir la cantidad de equipos conectados a internet al mismo tiempo.

En Colombia hay una amplia oferta para ver los partidos del mundial que está compuesta por televisión abierta, canales por suscripción y plataformas digitales de streaming.

Respecto a la televisión abierta, los canales Caracol y RCN transmitirán 35 partidos del Mundial, incluidos inicialmente los tres encuentros de la Selección Colombia en la fase de grupos ante Uzbekistán el 17 de junio, RD Congo el 23 de junio y Portugal el 27 de junio.

Win Sports, canal que tiene los derechos del fútbol colombiano, transmitirá en el territorio nacional 25 partidos del certamen. En esta lista no se incluye partidos donde el combinado colombiano sea protagonista.

Respecto a las plataformas de streaming, Disney Plus transmitirá 30 partidos del torneo. Paramount+ y DSports (DirecTV) son los únicos habilitados para transmitir los 104 partidos que componen el primer mundial con 48 selecciones.

Siga leyendo: Dónde ver el Mundial 2026 en Colombia: canales, plataformas, precios y lo que debe saber sobre las VPN

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