hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Por qué le está fallando la estrategia a Cepeda?

hace 1 hora

2026-06-12 18:0:9

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Nicolás Rivera Guevara Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.

A menos de diez días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la única encuesta disponible —de Atlas Intel, la más acertada en primera vuelta— ubica a Abelardo de la Espriella ocho puntos arriba de Iván Cepeda con una tendencia que no cede. La campaña abandonó los debates para librar una guerra jurídica con tutelas sobre la camiseta de la Selección y los símbolos patrios, todos los ataques desactivados por expresidentes de cortes. Mientras tanto, Petro protagonizó un polémico discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU, olvidó el nombre de Guterres y llegó a Nueva York sin poder moverse libremente. Te contamos todo lo que pasó esta semana en Mesa Central....