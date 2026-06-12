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Se acerca primera condena en caso de presunta corrupción en el Área Metropolitana

El extesorero de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona, solicitó someterse a sentencia anticipada por falsedad en documento privado.

  • Dentro de este caso se ha mencionado la presunta participación de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, así como del exdirector del AMVA, Juan David Palacio. FOTO: ELCOLOMBIANO
    Dentro de este caso se ha mencionado la presunta participación de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, así como del exdirector del AMVA, Juan David Palacio. FOTO: ELCOLOMBIANO
  • Juan Alberto Cardona (izq.) aceptó cargos, con lo cual sería el primer condenado en este proceso. FOTO: IMAGEN TOMADA DE LA WEB
    Juan Alberto Cardona (izq.) aceptó cargos, con lo cual sería el primer condenado en este proceso. FOTO: IMAGEN TOMADA DE LA WEB
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Un hecho crucial dentro del proceso por presunta corrupción relacionada con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) se acercaría, con la asignación de la primera condena a uno de los presuntos implicados del escándalo por la contratación fraudulenta con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Le recomendamos leer: Estos son los cuatro presuntos implicados de corrupción en el Área Metropolitana que están listos a ‘cantar’

Este viernes, 12 de junio, en medio de la audiencia virtual de acusación por este mediático caso, la representante de la Fiscalía anunció que suscribió un preacuerdo con el extesorero y excontador del mencionado organismo de socorro, Juan Alberto Cardona, quien en este proceso está acusado de falsedad en documento privado.

El preacuerdo implica que este acepta haber cometido este delito y la Fiscalía, a cambio, plantea que se le aplique un trato favorable consistente en la reducción de la pena posible a la mitad, con lo cual Cardona podría pagar solo 19 meses de prisión, según las conversaciones que su abogado ha sostenido con la Fiscalía.

Dentro de este proceso fueron acusados inicialmente también el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, el exjefe de esa misma agrupación, Elkin de Jesús González, y la profesional del AMVA, María Yaneth Rúa, por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. De hecho, los tres fueron capturados y la última de ellos sigue bajo medida de detención mientras se desarrolla la investigación.

Luego, en una segunda tanda, en enero pasado, fueron imputados el exdirector del Área, Juan David Palacio (interés indebido en contratos y peculado por apropiación); las ex subdirectoras del área ambiental Ana María Roldán y Diana María Montoya (presunto interés indebido en contratos), y Cardona.

A Cadavid le fue avalado un principio de oportunidad, en tanto que Rúa y González están pendientes de que les acepten el mismo beneficio.

Los hechos por los que están siendo procesados todos tienen que ver con la contratación por cerca de 18.000 millones de pesos entre el AMVA y los bomberos de Itagüí para brindar capacitación a otras organizaciones de su mismo tipo y suministrar kits de bioseguridad entre 2020 y 2022. En ese contexto habrían ocurrido hechos fraudulentos, con un detrimento posible por 2.481 millones de pesos.

Juan Alberto Cardona (izq.) aceptó cargos, con lo cual sería el primer condenado en este proceso. FOTO: IMAGEN TOMADA DE LA WEB
Juan Alberto Cardona (izq.) aceptó cargos, con lo cual sería el primer condenado en este proceso. FOTO: IMAGEN TOMADA DE LA WEB

En la audiencia, el abogado representante de las víctimas solicitó al juez avalar este preacuerdo y adujo que Henao Cardona ha hecho aportes a esta investigación sobre presunta corrupción. La petición al respecto no tuvo oposición de ninguna de las partes y por eso es muy posible que el juez le dé su visto bueno en una diligencia que está citada para la próxima semana.

La falsedad de documento por la que está imputado Cardona se relaciona con la expedición de quince facturas en medio de la ejecución de los seis contratos que están siendo investigados, entre el 30 de noviembre de 2020 y el 30 de diciembre de 2020. Estas llevaban la firma de un proveedor de transporte, pero en medio de la investigación el supuesto beneficiario declaró que las firmas con las que se rubricaba esos documentos no correspondían a la suya.

A la par con el proceso de los bomberos, avanza otro caso relacionado con contratos suscritos entre el Área y varias empresas que habrían sido escogidas a dedo para el mantenimiento del Parque de las Aguas y la construcción de una bodega dentro de las instalaciones de ese centro de diversión.

Igualmente, le podría interesar: Escándalo por millonarios contratos entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí aterriza en la Fiscalía

También en ese caso hay dos presuntas implicadas que están colaborando con la justicia a cambio de beneficios.

Las delaciones han dado pistas sobre lo que sería un entramado mayor de presunta corrupción en el Área Metropolitana. Varios testimonios y materiales probatorios presentados por la Fiscalía comprometen la posible participación de Miguel Quintero, el hermano del alcalde de entonces en Medellín, Daniel Quintero, y de otras personas de su círculo cercano.

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