Voto joven en Colombia: ¿cómo pasar de la abstención al poder de definir una elección?

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el censo electoral en Colombia cuenta con cerca de 41 millones de personas aptas para votar. De estas, la población entre los 18 y 25 años asciende a un poco más de los 6 millones, correspondiente al 15 % del electorado total. Pese a la fuerza que eso representa, la participación real evidencia una fractura democrática: solo el 40 % de los jóvenes ejerce el derecho al sufragio, mientras que el 60 % se abstiene de asistir a las urnas. Durante el foro “Jóvenes construyendo democracia”, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), panelistas y expertos analizaron tres razones de peso, detrás de este distanciamiento. El presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz Romero, señaló que las instituciones suelen instrumentalizar a los jóvenes. Consideró que a esta población sí les gusta la política, pero la falta de estímulos frena su participación en esta. Canales oficiales desconectados: La politóloga Gabriela Alonso, generadora de contenido y reconocida por su espacio Política para apolíticos, afirmó que las entidades públicas fallan al no usar formatos dinámicos y lenguajes cercanos. Mencionó que estrategias como la del personaje “Mr. Taxes” en redes demuestran que es posible aproximar la institucionalidad al público joven sin perder rigor. El espejismo digital: Así mismo, la generadora de contenido advirtió que la juventud suele refugiarse en una aparente “revolución” digital donde las críticas se diluyen en el anonimato. En esa línea, el sociólogo Santiago Vargas apuntó que las plataformas fragmentan y simplifican el debate con contenidos inmediatos que facilitan la manipulación de información.

Guía práctica para el día de las elecciones

Para contrarrestar la desconfianza, las autoridades recuerdan que el voto define las políticas públicas y sociales del país. Si usted es joven y va a ejercer este derecho por primera vez, tenga en cuenta los siguientes pasos. Inscripción automática: si acaba de recibir su cédula y nunca ha votado, no debe realizar ningún trámite previo. Al cumplir 18 años entra automáticamente al censo electoral en un puesto cercano a la dirección que registró. Consulte su mesa: es indispensable que revise su puesto de sufragio exacto en el sitio web de la Registraduría. La asignación oficial no siempre coincide con su lugar de residencia actual. Documento válido: el único documento autorizado para votar es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital. No se permiten contraseñas, pasaportes ni licencias de conducción. Horarios y errores: las mesas operan de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Si se equivoca al marcar el tarjetón, pida uno nuevo al jurado; este anulará el anterior para garantizar que su voto sea válido. Lea también: Representante Jennifer Pedraza apoyará a Iván Cepeda: “mi voto es una exigencia”

Certezas del sistema de votación

Uno de los argumentos más comunes para justificar la abstención es la sospecha de que “las elecciones ya están arregladas”. Es allí donde el Consejo Nacional Electoral (CNE), expone las garantías que blindan los resultados. Trazabilidad en tiempo real: José Antonio Parra Fandiño, director de vigilancia del CNE, ratificó que el sistema colombiano es auditable y verificable. El esquema incluye un preconteo en mesas que ofrece resultados preliminares en cerca de 40 minutos. Luego, en un momento posterior, el escrutinio general realizado por jueces de la República. Seguridad en el territorio: el general Mauricio Rico informó que la Policía Nacional vigila de forma directa el 57 % de los 13.000 puestos de votación del país. Denuncias inmediatas: los ciudadanos cuentan con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) y la Línea Anticorrupción 157 para reportar anomalías y obtener respuestas efectividad.

Testigos electorales: el valor de vigilar las urnas