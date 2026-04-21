No más cambios: iniciaron las impresiones del tarjetón para elecciones presidenciales

El proceso electoral para las presidenciales del 31 de mayo entra en una fase clave con la impresión del tarjetón que inició este martes 21 de abril, un paso que debe realizarse con suficiente anticipación para garantizar su distribución tanto en el territorio nacional como en los consulados en el exterior.

Desde este momento, el diseño de la tarjeta queda congelado, lo que implica que cualquier renuncia posterior de candidatos no modificará su aparición en el documento.

Solo los retiros realizados dentro de los plazos permitidos, como el de Clara López (que decidió unirse con Iván Cepeda), pudieron reflejarse en el tarjetón, dejando incluso casillas vacías como resultado de esos cambios.

Al respecto, en su momento, el registrador Hernán Penagos explicó: “En caso de renuncia de algún candidato a Presidencia o Vicepresidencia, antes de la impresión de las tarjetas electorales, se retiraría la imagen y quedaría en blanco. De lo contrario, en el escrutinio se resolverá su situación”.

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El orden de los aspirantes fue definido previamente por sorteo, ubicando a Iván Cepeda en la primera casilla, seguido por Abelardo de la Espriella, mientras Paloma Valencia aparece en una posición más avanzada.