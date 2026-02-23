¿División? Tras adhesión de sectores de la CUT a Roy, 900 líderes sindicales se unen a Cepeda

Iván Cepeda no va a dejarse quitar el apoyo de los sindicatos. Después de que la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) anunciara un respaldo mayoritario a Roy Barreras, el candidato presidencial del Pacto Histórico gestionó el aterrizaje de más de 900 dirigentes sindicales a su campaña. Según informó en un comunicado, los líderes vienen de más de 300 organizaciones con presencia en 30 departamentos del país del colectivo suscrito y autodenominado la “Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores(as) y Sindicalistas”.

Los apoyos incluyen representantes de las principales centrales obreras, así como organizaciones de diferentes sectores de la sociedad como salud, educación, judicial y penitenciario, servicios públicos, producción agropecuaria, transporte, entre otros.

¿Qué organizaciones apoyan a Cepeda?

Las principales organizaciones que figuran son la Confederación de Trabajadores de Colombia, Fecode, la Confederación General del Trabajo, la Unión Sindical Obrera (USO), y parte de la CUT, a pesar de que sectores de las dos últimas anunciaron su apoyo a Roy Barreras. Quienes firman aseguraron que su decisión de respaldar a Cepeda responde a la intención de defender el proyecto político de Petro. El candidato oficialista ha sido claro con su propósito de continuarlo e, incluso, profundizarlo.

El apoyo de la CUT a Roy Barreras

La Central Unitaria de Trabajadores es uno de los sindicatos más grandes del país. Ha sido, además, uno de los principales apoyos de Petro durante su administración. Sin embargo, fue el primer “triunfo” que se llevó Roy para sumar apoyos. No es casualidad. El segundo en la lista del Frente Amplio Unitario al Senado, lista promovida por Roy, es Fabio Arias, presidente de esa central obrera. Incluso, ha habido otros liderazgos de la CUT que se han pronunciado en favor del exsenador: “Roy es el candidato más indicado para que los cambios que se han iniciado en este gobierno continúen para profundizar las reformas sociales y para armar un equipo en el Congreso que permita que las reformas tan anheladas se materialicen”, destacó Francisco Maltés, expresidente de la CUT. Lea también: “Están nerviosos”: Roy Barreras responde a circular del Pacto que invita a no votar su consulta El apoyo de la CUT a Roy Barreras estaría dejando en evidencia las fracturas y divisiones que continúan en la izquierda tras la decisión de Roy de mantener viva la consulta del Frente por la Vida después de que el CNE le tumbó la participación a Cepeda. Se reitera que al exsenador también lo apoyó la USO, uno de los sindicatos más influyentes de Ecopetrol, desde donde aseguraron que el también exembajador en Reino Unido es “la figura capaz de unir a sectores progresistas, liberales y de centroizquierda”.

Otras peleas por el apoyo sindical