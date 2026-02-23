x

¿División? Tras adhesión de sectores de la CUT a Roy, 900 líderes sindicales se unen a Cepeda

Tras el respaldo mayoritario de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) a Roy Barreras, más de 900 dirigentes sindicales anunciaron su apoyo a Iván Cepeda, evidenciando tensiones en la izquierda.

  • Iván Cepeda y Roy Barreras se están peleando los votos de la izquierda. Entre ellos, los de uno de sus principales nichos: los sindicatos. FOTO: Colprensa y Julio Herrera
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Iván Cepeda no va a dejarse quitar el apoyo de los sindicatos. Después de que la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) anunciara un respaldo mayoritario a Roy Barreras, el candidato presidencial del Pacto Histórico gestionó el aterrizaje de más de 900 dirigentes sindicales a su campaña.

Según informó en un comunicado, los líderes vienen de más de 300 organizaciones con presencia en 30 departamentos del país del colectivo suscrito y autodenominado la “Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores(as) y Sindicalistas”.

Los apoyos incluyen representantes de las principales centrales obreras, así como organizaciones de diferentes sectores de la sociedad como salud, educación, judicial y penitenciario, servicios públicos, producción agropecuaria, transporte, entre otros.

¿Qué organizaciones apoyan a Cepeda?

Las principales organizaciones que figuran son la Confederación de Trabajadores de Colombia, Fecode, la Confederación General del Trabajo, la Unión Sindical Obrera (USO), y parte de la CUT, a pesar de que sectores de las dos últimas anunciaron su apoyo a Roy Barreras.

Quienes firman aseguraron que su decisión de respaldar a Cepeda responde a la intención de defender el proyecto político de Petro. El candidato oficialista ha sido claro con su propósito de continuarlo e, incluso, profundizarlo.

El apoyo de la CUT a Roy Barreras

La Central Unitaria de Trabajadores es uno de los sindicatos más grandes del país. Ha sido, además, uno de los principales apoyos de Petro durante su administración. Sin embargo, fue el primer “triunfo” que se llevó Roy para sumar apoyos.

No es casualidad. El segundo en la lista del Frente Amplio Unitario al Senado, lista promovida por Roy, es Fabio Arias, presidente de esa central obrera. Incluso, ha habido otros liderazgos de la CUT que se han pronunciado en favor del exsenador:

Roy es el candidato más indicado para que los cambios que se han iniciado en este gobierno continúen para profundizar las reformas sociales y para armar un equipo en el Congreso que permita que las reformas tan anheladas se materialicen”, destacó Francisco Maltés, expresidente de la CUT.

Lea también: “Están nerviosos”: Roy Barreras responde a circular del Pacto que invita a no votar su consulta

El apoyo de la CUT a Roy Barreras estaría dejando en evidencia las fracturas y divisiones que continúan en la izquierda tras la decisión de Roy de mantener viva la consulta del Frente por la Vida después de que el CNE le tumbó la participación a Cepeda.

Se reitera que al exsenador también lo apoyó la USO, uno de los sindicatos más influyentes de Ecopetrol, desde donde aseguraron que el también exembajador en Reino Unido es “la figura capaz de unir a sectores progresistas, liberales y de centroizquierda”.

Otras peleas por el apoyo sindical

Los sindicatos estarían siendo capitalizados, en su mayoría, como parte de la confrontación entre Cepeda y Barreras para llevarse el apoyo definitivo del Gobierno y, con él, la candidatura que aglutinaría a la izquierda.

Al menos dentro de la CUT, la dirigencia no ha dejado llevar a otras voces para las discusiones. Entre ellos, a Sergio Fajardo a la presidencia y a Jorge Enrique Robledo al Senado, apoyados por el líder Diógenes Orjuela, expresidente de la colectividad.

Lea también: La polémica lista al Senado de Roy Barreras: hay herederos de clanes, exfuncionarios de la UNGRD y hasta un quinterista cuestionado

Fabio Arias aseguró, en diálogo con Caracol Radio, que la decisión se tomó desde el Congreso de la CUT, su máxima instancia: “Políticamente se determinó que nosotros respaldaríamos a este Gobierno, y obviamente que en esa perspectiva tenemos la convicción de que este proyecto político debe continuar. Esa es la decisión institucional y oficial”.

Por su parte, Orjuela respondió que previamente se había ratificado que “la CUT es pluralista y nadie puede ser discriminado por sus posiciones políticas, filosóficas, religiosas. Hasta esta junta nacional fue tradición facilitar y permitir que se expresen absolutamente todas las fuerzas políticas que tienen presencia dentro de las estructuras generales de la Central”.

