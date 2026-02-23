EPM invierte $4.600 millones en nuevos equipos para ampliar el suministro de gas natural en Antioquia

Una inversión millonaria ejecutó EPM con la que busca fortalecer la infraestructura logística del servicio de gas natural en el departamento de Antioquia, especialmente en los municipios que reciben el energético a través de Gas Natural Comprimido (GNC). La empresa explicó que el gas natural sigue una cadena que comienza con su extracción y transporte por gasoductos nacionales. Posteriormente, pasa por procesos de compresión, almacenamiento y movilización en equipos especializados para ser distribuido a los usuarios finales mediante redes locales, en lo que EPM denomina su “Gasoducto Virtual”.

En este esquema, la compañía cumple un rol estratégico. Los vehículos de transporte de GNC —como los siete nuevos equipos adquiridos— trasladan el gas desde los centros de compresión hasta las estaciones descompresoras en cada municipio. De esta manera, comunidades alejadas del Sistema Nacional de Transporte pueden acceder al servicio, pese a no estar conectadas directamente por gasoducto. De los siete equipos puestos en operación, los primeros tres corresponden a unidades tipo tubulona fabricadas en acero. Estos fueron adquiridos tras un proceso de negociación con la firma china Jereh Oil & Gas Engineering y arribaron al país a comienzos de febrero. La importación se realizó a través del puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Posteriormente, los equipos fueron trasladados a la Compresora Parque de las Aguas de EPM, donde actualmente se adelantan procesos de inspección y recibo para su pronta entrada en operación.

El arribo no estuvo exento de dificultades. La motonave que transportó los equipos desde Shanghái debió esperar cerca de 45 días para obtener autorización de descargue, debido a la alta congestión portuaria. Superado este obstáculo, se completó el proceso de nacionalización y el traslado hacia las instalaciones de la empresa en Antioquia.

Equipos con altos estándares técnicos y de seguridad

Los nuevos vehículos, en los que se invirtieron $4.600 millones, incorporan jumbo cilindros diseñados y fabricados bajo estándares técnicos nacionales e internacionales. Según la compañía, estas especificaciones garantizan seguridad, confiabilidad y un desempeño adecuado en operaciones de alta presión, propias del transporte de GNC. La ampliación de la flota incrementa la capacidad de movilización del energético, lo que se traduce en mayor cobertura y respaldo operativo para las poblaciones atendidas bajo este esquema.