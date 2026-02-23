EPM invierte $4.600 millones en nuevos equipos para ampliar el suministro de gas natural en Antioquia

Una inversión millonaria ejecutó EPM con la que busca fortalecer la infraestructura logística del servicio de gas natural en el departamento de Antioquia, especialmente en los municipios que reciben el energético a través de Gas Natural Comprimido (GNC).
La empresa explicó que el gas natural sigue una cadena que comienza con su extracción y transporte por gasoductos nacionales.
Posteriormente, pasa por procesos de compresión, almacenamiento y movilización en equipos especializados para ser distribuido a los usuarios finales mediante redes locales, en lo que EPM denomina su “Gasoducto Virtual”.