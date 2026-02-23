Tensión en los BAFTA: micrófonos captaron insultos racistas de un invitado con Tourette a Michael B. Jordan y Delroy Lindo

Un momento tenso se vivió este domingo en plena gala de los Premios de Cine BAFTA 2026, considerados los Oscar del Reino Unido, cuando los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo fueron víctimas de insultos racistas mientras presentaban el premio denominado Especiales Efectos Visuales (Special Visual Effects). Este incidente generó gran controversia, no solo por la gravedad de los insultos, que incluían la palabra “N‑word” en inglés, sino también porque quien los pronunció era una persona con síndrome de Tourette, posteriormente identificada como John Davidson, un activista escocés a quien le diagnosticaron este trastorno neurológico a los 25 años.

El caso quedó registrado en video y obligó al anfitrión de la ceremonia en Londres, Alan Cumming, a ofrecer disculpas en vivo, explicando que los gritos de Davidson formaban parte de un tic involuntario relacionado con el síndrome de Tourette y no reflejaban una intención de ofender. “El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios, lo que significa que la persona que tiene síndrome de Tourette no tiene control sobre su lenguaje. Pedimos disculpas si esta noche se han sentido ofendidos”, expresó Cumming cuando fue cuestionado por lo ocurrido con John Davidson y los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo.

La disculpa de la BBC por el incidente en los Premios de Cine BAFTA

Los premios fueron emitidos por la BBC, la cadena pública británica que ofreció disculpas este lunes por no haber censurado los insultos racistas durante su transmisión. Al igual que Alan Cumming, la cadena explicó que se trató de un tic verbal involuntario, propio de una persona con síndrome de Tourette. “Algunos espectadores pudieron escuchar un lenguaje fuerte y ofensivo durante los Premios de Cine BAFTA. Esto se debió a tics verbales involuntarios asociados con el síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencional. Pedimos disculpas por no haberlo editado antes de la transmisión y ahora será eliminado de la versión en BBC iPlayer”, expresaron.

