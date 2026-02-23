Tensión en los BAFTA: micrófonos captaron insultos racistas de un invitado con Tourette a Michael B. Jordan y Delroy Lindo

Un momento tenso se vivió este domingo en plena gala de los Premios de Cine BAFTA 2026, considerados los Oscar del Reino Unido, cuando los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo fueron víctimas de insultos racistas mientras presentaban el premio denominado Especiales Efectos Visuales (Special Visual Effects).
Este incidente generó gran controversia, no solo por la gravedad de los insultos, que incluían la palabra “N‑word” en inglés, sino también porque quien los pronunció era una persona con síndrome de Tourette, posteriormente identificada como John Davidson, un activista escocés a quien le diagnosticaron este trastorno neurológico a los 25 años.