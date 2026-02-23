x

Tensión en los BAFTA: micrófonos captaron insultos racistas de un invitado con Tourette a Michael B. Jordan y Delroy Lindo

Una persona con síndrome de Tourette emitió insultos racistas hacia los actores mientras presentaban un premio en la ceremonia. Esto fue lo que ocurrió.

  • Se escucharon insultos racistas contra Michael B. Jordan y Delroy Lindo mientras presentaban un premio en los BAFTA 2026. FOTO: Captura de video
    Se escucharon insultos racistas contra Michael B. Jordan y Delroy Lindo mientras presentaban un premio en los BAFTA 2026. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un momento tenso se vivió este domingo en plena gala de los Premios de Cine BAFTA 2026, considerados los Oscar del Reino Unido, cuando los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo fueron víctimas de insultos racistas mientras presentaban el premio denominado Especiales Efectos Visuales (Special Visual Effects).

Este incidente generó gran controversia, no solo por la gravedad de los insultos, que incluían la palabra “N‑word” en inglés, sino también porque quien los pronunció era una persona con síndrome de Tourette, posteriormente identificada como John Davidson, un activista escocés a quien le diagnosticaron este trastorno neurológico a los 25 años.

El caso quedó registrado en video y obligó al anfitrión de la ceremonia en Londres, Alan Cumming, a ofrecer disculpas en vivo, explicando que los gritos de Davidson formaban parte de un tic involuntario relacionado con el síndrome de Tourette y no reflejaban una intención de ofender.

“El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios, lo que significa que la persona que tiene síndrome de Tourette no tiene control sobre su lenguaje. Pedimos disculpas si esta noche se han sentido ofendidos”, expresó Cumming cuando fue cuestionado por lo ocurrido con John Davidson y los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo.

La disculpa de la BBC por el incidente en los Premios de Cine BAFTA

Los premios fueron emitidos por la BBC, la cadena pública británica que ofreció disculpas este lunes por no haber censurado los insultos racistas durante su transmisión. Al igual que Alan Cumming, la cadena explicó que se trató de un tic verbal involuntario, propio de una persona con síndrome de Tourette.

“Algunos espectadores pudieron escuchar un lenguaje fuerte y ofensivo durante los Premios de Cine BAFTA. Esto se debió a tics verbales involuntarios asociados con el síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencional. Pedimos disculpas por no haberlo editado antes de la transmisión y ahora será eliminado de la versión en BBC iPlayer”, expresaron.

“Una batalla tras otra” triunfa en unos BAFTA sin premio para el cine brasileño

Por otro lado, la cinta estadounidense Una batalla tras otra fue la gran triunfadora de los BAFTA, logrando seis galardones y entre ellos los de mejor película y director, por lo que sale fortalecida a tres semanas de los Óscar.

Por su parte, el cine brasileño, que acudía a la ceremonia con cuatro nominaciones, optando a los galardones de película de habla no inglesa y guion original, ambos con el filme El agente secreto, no pudo hacerse con ningún premio.

Entérese: Harrison Ford habla del reto de actuar el Parkinson junto a Michael J. Fox

Una batalla tras otra, que partía como favorita con catorce nominaciones a los BAFTA, se llevó además de mejor película y director (Paul Thomas Anderson), cuatro más en actor de reparto (Sean Penn), guion adaptado, fotografía y montaje.

La película triunfadora de la noche, una tragicomedia que aborda los excesos extremistas en Estados Unidos, salió vencedora frente a Pecadores, otro filme estadounidense que se impuso en tres de las 13 nominaciones con las que llegaba.

Pecadores, que mezcla una trama de vampiros con segregacionismo de los años 1930 en Estados Unidos, se impuso en las categorías de guion original, actriz de reparto (la británica Wunmi Mosaku, nacida en Nigeria) y música original.

Siga leyendo: Bad Bunny y otro escalón en su carrera: se estrenará como protagonista en película dirigida por Residente

Utilidad para la vida