En video | Polémica en Bello por actuación de agentes de tránsito en caso de intolerancia y amenazas entre motociclistas

Dice el adagio popular “tras de cotudo y con paperas”. Eso ocurrió en el municipio de Bello, luego de que un motociclista le recriminara a otro que se pasara el semáforo en rojo cuando él iba a cruzar. Lejos de hacer caso al llamado de atención, comenzaron las intimidaciones, incluso con arma blanca, y cuando la víctima de este hecho violento pidió ayuda a los agentes de la Secretaría de Movilidad de este municipio, la ayuda no habría estado a la altura de las circunstancias.
Los hechos se registraron hace algunos días cuando un motociclista que se disponía a cruzar la autopista Norte, a la altura del barrio Las Granjas, al ver que otro motorizado se pasó el semáforo en rojo, pudiendo provocar una colisión entre ambos vehículos, optó por pitarle para que tuviera conocimiento de su imprudencia. Al continuar su camino, el otro motorizado cometió otra imprudencia, pasando el cruce, para comenzar a perseguir a quien le llamó la atención.