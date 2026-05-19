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Registrador no cede ante Petro por entrega de código fuente de software electoral: “Sería dar la oportunidad al hacker”

A menos de dos semanas para desarrollarse las elecciones presidenciales, el registrador Hernán Penagos respondió ante la arremetida del presidente por no entregar el código fuente del software electoral.

  • Hernán Penagos le respondió al presidente Gustavo Petro sobre sus señalamientos respecto al software electoral. Fotos: Camilo Suárez Echeverry y Colprensa
    Hernán Penagos le respondió al presidente Gustavo Petro sobre sus señalamientos respecto al software electoral. Fotos: Camilo Suárez Echeverry y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El presidente Gustavo Petro ha vuelto a atacar a la Registraduría y ha insistido en su narrativa de un supuesto fraude, además de pedir que el software electoral sea entregado al Estado. Hernán Penagos, registrador nacional, calificó la solicitud del mandatario como inviable y advirtió que acceder a ella representaría un “grave riesgo” para la seguridad y la integridad del proceso democrático.

El funcionario ha salido en respuesta a la narrativa impulsada principalmente desde el petrismo sobre la existencia de un fraude y en declaraciones a La FM y la revista Semana ha detallado los motivos por los cuales no accederá a las solicitudes del presidente.

Lea también: Gobierno Petro no invitó al registrador a reunión con observadores internacionales, ¿qué hay detrás?

Para Penagos, el código fuente del software de los comicios debe permanecer bajo estricta reserva, pues en caso de ponerlo a disposición de la Presidencia, el sistema se vuelve vulnerable, pues “permite a los que se conocen como hackers identificar algún tipo de vulnerabilidad para poder modificarlo y eso sería gravísimo”, especificó ante la revista mencionada.

Otra de las razones compartidas por Penagos a los medios mencionados es que dicha divulgación facilitaría que terceros suplanten el software oficial, permitiendo que las personas terminen visualizando un sistema o una página web diferente a la de la Registraduría.

El registrador subrayó ante el medio radial que ese código constituye “la arquitectura y las líneas de programación” de los módulos de preconteo y escrutinio, por lo que “quien tenga acceso a esos datos podría buscar mecanismos para alterar los sistemas en futuras elecciones”.

¿Cómo funciona el sistema electoral colombiano?

El registrador enfatizó que el sistema electoral colombiano es “eminentemente manual”, pues los resultados oficiales no dependen del software secundario de preconteo y transmisión, sino exclusivamente de las actas físicas diligenciadas y firmadas por los jurados de votación (formularios E-14). Para Penagos, cualquier alteración informática no podría modificar lo plasmado en el papel por los ciudadanos.

El software electoral colombiano, según aclaró el funcionario, ya ha sido sometido a un sistema de control como una auditoría internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) que realizó una revisión línea por línea del sistema, concluyendo que es fiable.

Además, el software estuvo expuesto durante dos semanas en salas de auditoría donde partidos políticos y observadores pudieron revisar el 100% del sistema.

Por último, Penagos aclaró que el código fuente se encuentra bajo custodia de la Procuraduría General de la Nación y será “congelado” la próxima semana con una clave de verificación para garantizar que no sufra modificaciones antes de la votación.

El registrador subrayó que los verdaderos peligros para las elecciones no provienen del software, sino de factores externos como la compra de votos, la coacción al elector, la financiación ilegal y la situación de orden público por la presencia de grupos armados en regiones vulnerables.

Siga leyendo: “Hay que asegurar las zonas”: registrador reitera riesgo electoral en 104 municipios por grupos armados

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