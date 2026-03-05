En video | Jóvenes por la democracia: detectar la manipulación política en el discurso del poder

La cuarta y última entrega de Jóvenes por la Democracia, una colaboración estratégica entre EL COLOMBIANO y el colectivo Voces de la Tierra, aborda la compleja relación entre el lenguaje y la percepción de la realidad social. Bajo la moderación de Belém Hinojosa, este episodio final analiza cómo las dinámicas del poder se filtran en el debate público, especialmente en una era en la que la viralidad en redes sociales suele desplazar la profundidad del argumento.

La mesa de diálogo cuenta con la visión de Adolfo Eslava Gómez, doctor en Estudios Políticos y profesor de Eafit; David Santos, analista político; y Carlos Mario Gallego, “Mico”, quien aporta su perspectiva satírica como caricaturista y humorista.

La palabra como trinchera de la democracia

El debate se centra en la pérdida de confianza como una de las variables más críticas de la democracia contemporánea. Los panelistas coinciden en que el ecosistema digital ha fomentado la creación de “burbujas” de pensamiento, en las que los algoritmos silencian voces disidentes y refuerzan los propios sesgos, haciendo que el desacuerdo se perciba como confrontación y no como un valor pluralista.

Entre las reflexiones más destacadas del encuentro se subrayan puntos fundamentales para el consumo crítico de información:

La viralidad frente a la profundidad: David Santos advierte sobre figuras que construyen discursos orientados exclusivamente al impacto digital, carentes de propuestas estructurales. En estos casos, la forma termina convirtiéndose en el único mensaje.

La importancia del disenso: Frente a la tendencia de ignorar a quien piensa distinto, Adolfo Eslava hace un llamado a promover el desacuerdo constructivo. La democracia exige disposición para cambiar de opinión y aceptar que es posible pensar diferente sin asumir al otro como enemigo.



Cuidar la palabra para proteger el sistema: La desinformación y el uso de discursos manipuladores son señalados como factores que erosionan la confianza institucional. Recuperar la validez de la palabra es, por tanto, un acto de resistencia democrática. En esa línea, Carlos Mario sugiere que, antes de salir a votar, es necesario leer, informarse y verificar en distintos medios de comunicación la veracidad de los contenidos.



Una iniciativa para el futuro democrático

Jóvenes x la Democracia nació con el propósito de dar protagonismo a las voces juveniles de cara a las elecciones de 2026, bajo la premisa de que las conversaciones informadas son el cimiento de una sociedad sana. Con este Episodio 4: “Código abierto, desarmando el discurso del poder”, se cierra un ciclo de cuatro entregas diseñadas para fortalecer el análisis ciudadano y aportar herramientas a las futuras generaciones.



Episodio 3: “Más allá del voto, tu camino en la democracia”: Antes de este cierre, el penúltimo capítulo exploró cómo la incidencia no se limita a las urnas, y destacó el papel del control social, la veeduría y la acción comunitaria como motores de vigilancia después de la jornada electoral.



