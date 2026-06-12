Invamer ya no publicará encuestas para la segunda vuelta, ¿por qué?

Antes de que se venza el plazo para la publicación de encuestas de cara a la segunda vuelta, se conoció que la firma Invamer no publicará una medición de intención de voto para esta etapa de las elecciones. Lo anterior marca el fin de una tradición que durante más de tres décadas la convirtió en uno de los principales referentes de las encuestas electorales en Colombia. Así lo reveló el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio este viernes. La decisión se habría producido después de que la encuesta en primera vuelta mostrara una diferencia considerable frente a lo que finalmente arrojaron las urnas.

Justamente, en esa medición, Invamer proyectó que Cepeda obtendría el 44,6 % de los votos y De la Espriella el 31,6 %. Sin embargo, el resultado final ubicó a De la Espriella como ganador de la primera vuelta con el 43,74 %, mientras que Cepeda alcanzó el 40,9 %. Ahora bien, la decisión de no publicar esta encuesta no estaría relacionada directamente con las diferencias entre las proyecciones y los resultados electorales, sino con las exigencias establecidas en la nueva legislación sobre encuestas. De hecho, la firma española GAD3 ya había desistido de publicar mediciones durante las semanas previas a la primera vuelta por esto.

La medición que más se acercó a los resultados en primera vuelta fue la de AtlasIntel, que hasta el momento es la única firma que ha divulgado sondeos sobre la segunda vuelta presidencial. En cuanto a la falta de publicación de la encuesta de Invamer, según fuentes consultadas por el periodista, la nueva ley de encuestas impone “demasiados requisitos y costos absurdos” para la realización de este tipo de estudios. Además, los cambios en la transmisión de la información y la aparición de nuevas tecnologías también habrían sido algunos de los aspectos que preocupan a las encuestadoras al momento de presentar sus mediciones con los nuevos lineamientos legales. La salida de Invamer de esta segunda vuelta marca el fin de una era en las encuestas políticas del país. Durante más de tres décadas, la firma fue uno de los principales referentes para seguir el comportamiento electoral de los colombianos.

La ausencia de Invamer marca un punto de quiebre en el panorama de las mediciones políticas del país. Desde las elecciones presidenciales de 1994, la firma había sido una de las principales referencias para seguir la evolución de la opinión pública y las tendencias electorales en Colombia.

¿Cuál fue el último resultado de AtlasIntel?