Invamer ya no publicará encuestas para la segunda vuelta, ¿por qué?

Antes de que se venza el plazo para la publicación de encuestas de cara a la segunda vuelta, se conoció que la firma Invamer no publicará una medición de intención de voto para esta etapa de las elecciones.
Lo anterior marca el fin de una tradición que durante más de tres décadas la convirtió en uno de los principales referentes de las encuestas electorales en Colombia.
Así lo reveló el periodista Daniel Coronell en Caracol Radio este viernes. La decisión se habría producido después de que la encuesta en primera vuelta mostrara una diferencia considerable frente a lo que finalmente arrojaron las urnas.