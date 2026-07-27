Goles, remates y efectividad: Viveros y Gómez comandan los registros ofensivos en el fútbol brasileño

El fútbol brasileño no suele ser un terreno sencillo para los futbolistas extranjeros, sobre todo para los colombianos, pero el Brasileirão 2026 registra una marcada presencia de los cafeteros en lo más alto de sus registros estadísticos.
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Kevin Estiben Viveros Rodallega y Carlos Andrés Gómez Hinestroza encabezan varias de las variables ofensivas más importantes del torneo en Brasil, consolidándose como figuras clave en sus respectivos equipos.