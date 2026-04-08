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Los que le ‘hablan al oído’ a Cepeda y el petrista cuestionado de La U que lo defiende

Uno de los apoyos “cantados” es el senador Antonio José Correa, quien confirmó su respaldo a pesar de la negativa del movimiento y carga con cuestionamientos del pasado. ¿Qué hay detrás?

  • Así se configura el círculo que rodea al candidato del petrismo, Iván Cepeda. FOTO CORTESIA
    Así se configura el círculo que rodea al candidato del petrismo, Iván Cepeda. FOTO CORTESIA
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 8 horas
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En medio de la carrera por llegar a la Casa de Nariño, uno de los aspectos más importantes es el círculo más cercano al candidato. Nadie llega solo a la Presidencia y por eso ciertas personas se vuelven “indispensables”. A veces, los que le hablan al oído a un político juegan un papel determinante, pero al mismo tiempo pueden ser un lastre.

En la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y representante del continuismo del gobierno de Gustavo Petro, hay varias figuras relevantes políticamente que lo rodean y que, de manera discreta, mueven sus fichas.

Uno de ellos es el senador Antonio José Correa, del Partido de La U, quien confirmó ayer su adhesión a la campaña de Cepeda. Al ser consultado sobre las razones de su apoyo al candidato de izquierda, el senador aseguró que es porque “Cepeda representa un estilo de vida ya muchas de las víctimas de nuestro país; representa la honorabilidad de una persona intachable dentro de la función pública y los avances que se han tenido en el gobierno del cambio”, según dijo en Caracol Radio.

Este movimiento no fue casual. Correa es uno de los congresistas que, pese a pertenecer al Partido de La U, ha sido cercano al Gobierno y su apoyo se traduce en el voto positivo a varios proyectos en el Congreso.

En conversación con EL COLOMBIANO, Correa reafirmó su decisión y señaló que se trata de “un tema de respeto constitucional a las minorías y a las diferencias”.

Su postura, sin embargo, contrasta con la del Partido de La U, que este miércoles determinó que no apoyaría al candidato presidencial del petrismo. Por fuentes de la colectividad, este diario conoció que estarían inclinados a apoyar a Paloma Valencia.

Aunque esta decisión va en contravía de la de Correa, el senador aseguró que solicitó su colectividad “respeto por la diferencia” y que, en última instancia, es el único miembro del partido que respalda al candidato del Pacto.

Vínculos con ‘La Gata’

Correa carga con cuestionamientos del pasado. Cuando fue secretario de Salud de Magangué (Bolívar) entre 2004 y 2007, surgió un cuestionamiento muy fuerte en torno a su nombre por presuntos nexos con Enilce López, alias ‘La Gata’. De hecho, el congresista ha estado en medio de varios procesos judiciales para responder por estas presuntas vinculaciones, que lo relacionan con una figura cercana a ‘La Gata’, quien pagó varias décadas de prisión por tener vínculos con el paramilitarismo en la Costa.

En relación con esto, Correa dijo que siempre ha estado a disposición de las investigaciones de las autoridades. Además, manifestó que nunca ha negado su cercanía y amistad con Luis Alfonso López (hijo de ‘La Gata’), en su momento alcalde de Magangué, con quien compartió durante su gestión.

El círculo de Cepeda

En el círculo de Cepeda hay otros miembros que parecen una guardia pretoriana. Se trata de nombres protagonistas del Pacto, que han alejado el aterrizaje de figuras como el ministro Armando Benedetti y su gente o incluso un eventual apoyo de Roy Barreras, según fuentes.

En primera línea está, precisamente, María José Pizarro, quien se mantiene allí a pesar de no haber sido escogida como fórmula vicepresidencial, como en un principio se llegó a sugerir. Le sigue Clara López, quien declinó su aspiración presidencial este miércoles para apoyar directamente esta campaña; muy cerca está Susana Muhamad, exministra de Ambiente. Por supuesto, a la lista también se suman Gustavo Bolívar, Aída Avella y Jorge Rojas, ex vicecanciller y fugaz director del Dapre.

Todos ellos intentan repetir el éxito electoral de Petro en 2022 con Cepeda en 2026, pero alejando a figuras cuestionadas. Eso no exime al candidato de izquierda de mantener una estrategia criticada como no asistir a debates o foros, dar escasas entrevistas a medios de comunicación y limitarse a leer discurso en los más de 80 ‘tarimazos’ que suma a nivel nacional.

Lea también: Los clanes que llegan cabalgando en la lista del Pacto Histórico

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