Así fueron las últimas horas del ganadero asesinado desde una Ducati en Envigado: era amigo del Zar de las Esmeraldas

Después de terminar su rutina de ejercicios en un reconocido gimnasio del Centro Comercial El Tesoro, el ganadero Henry Ocampo Suaza y su hija decidieron ir a Envigado, a un taller de electrodomésticos, para arreglar una licuadora. Cuando se bajó, sicarios que se movilizaban en motos de alta gama lo asesinaron. Así fueron las últimas horas de este empresario, quien fue asesinado sobre las 12:30 de la tarde de este miércoles en la calle 37 sur con la carrera 45A, en el barrio Alcalá, de Envigado. Este empresario era el mejor amigo del fallecido Zar de las Esmeraldas, Jesús Hernando Sánchez Sierra, a quien asesinaron el 16 de abril del año pasado en Bogotá. El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Carlos Sierra, explicó que “cuatro hombres en dos motos lo siguieron desde el centro comercial, luego de salir del gimnasio, y cuando llegaron a este establecimiento en Envigado ocurrió el acto de violencia”.

Los hechos fueron presenciados por su hija, de 18 años, quien resultó ilesa del ataque y fue quien alertó a las autoridades de lo que le había ocurrido a su papá. Mientras Ocampo Suaza agonizaba al lado de su camioneta, dos motocicletas, una Ducati y una Yamaha FZ 16, escapaban del lugar de los hechos. En la huida, quien habría disparado contra este ganadero, dejó abandonado su casco tras abordar la moto de la marca italiana. El secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez, señaló que tras el crimen, las autoridades encontraron la Ducati, color rojo, abandonada en la calle 30, en Medellín. Luego en las investigaciones se determinó que tenía la placa de otra motocicleta, de una KTM 390 Adventure. Entérese: ¿Quién era Jesús Hernando Sánchez, el esmeraldero asesinado por francotirador en norte de Bogotá? Así mismo, en Itagüí, las autoridades encontraron una camioneta Kia Sportage, la cual fue captada en la zona del asesinato al momento del ataque de este ganadero. También es buscada una Yamaha FZ 16 que también habría llevado a los delincuentes y de la cual se está haciendo su búsqueda.

Este fue el caso que dejó el presunto homicida de Henry Ocampo Suaza, a pocos metros del sitio del crimen, cuando abordó una Ducati que tenía placas de una KTM 390 Adventure. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Los criminales que abandonaron la Ducati en la calle 30, en Medellín, abordaron un taxi para que los llevara a una zona de la ciudad. Horas más tarde, este conductor fue interceptado por los agentes del CTI de la Fiscalía y esta persona entregó su declaración sobre el recorrido que había realizado. El coronel Sierra aseguró que con la ubicación de esta motocicleta y las demás evidencias, “tenemos indicios muy fuertes y dentro de la trayectoria de los vehículos en los municipios de Itagüí y Medellín podremos tener resultados muy pronto”.

Jesús Hernando Sánchez Sierra, el Zar de las Esmeraldas tras la muerte de Víctor Carranza, era el mejor amigo de Ocampo Suaza. Se investiga si este homicidio estaría relacionado. FOTO: CORTESÍA

Los vínculos con el Zar de las Esmeraldas

Según la información de las autoridades, Ocampo Suaza tenía una relación de amistad muy cercana con Jesús Hernando Sánchez Sierra, quien era considerado el Zar de las Esmeraldas, luego de heredar el trono de Víctor Manuel Carranza Niño, asesinado en 2013, y de Horacio de Jesús Triana, extraditado a Estados Unidos en 2019. Según los allegados a Ocampo Suárez, el fallecido ganadero era el mejor amigo de Sánchez Sierra y se les vio en múltiples ocasiones juntos en la zona esmeraldera de Boyacá, tanto en planes de amistad como realizando algunos negocios en conjunto. Le puede interesar: Más detalles sobre el asesinato del esmeraldero Jesús Hernando Sánchez en Bogotá: ya había sido víctima de otro atentado Incluso, las investigaciones han llevado a que las autoridades trabajen en establecer si este asesinato estaría relacionada con el del esmeraldero en el norte de Bogotá y con la de Juan Sebastián Aguilar, alias Pedro Pechuga, a quien mataron el 8 de agosto de 2024 en la localidad de Usaquén, en el norte capitalino.

Las propiedades

Ocampo Suaza, además, era reconocido por los negocios de ganadería en los Llanos Orientales, pero también tendría algunos pequeños negocios relacionados con el tema de las esmeraldas, aprovechándose de su cercanía con el difunto Zar de las Esmeraldas. A raíz de estos negocios, habría adquirido un predio llamado El Deseo, en Cartagena; un apartamento en el norte de Bogotá; una casa en la urbanización Tamaca El Rodadero, en Santa Marta y los lotes llamados El Canalete y El Desencanto en Puerto López, Cauca. A estos se suman una hacienda llamada El Majagual, un predio de 750 hectáreas en la Orinoquía y otra propiedad en esta región llamada Campo Alegre, de 484 hectáreas. Ambas fueron compradas bajo la modalidad de fiducias de parqueo, es decir, bajo una modalidad que blinda el predio para usarlos en proyectos específicos.