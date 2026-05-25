Petro dice en entrevista que “no puedo hablar de candidatos porque está prohibido”, pero le hace campaña a Cepeda en redes

“Ya después de habérselo dado a Westcol, te tocaba conmigo”, le dijo la presentadora Eva Rey al presidente Gustavo Petro al principio de su entrevista. Petro narró que, como perdió las elecciones de 2018, quedó con la curul de oposición en el Senado, por lo que “tenía al frente” al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ”Eso fue más o menos interesante, pero Uribe me dejó colgado. Renunció porque lo iban a poner preso. Y pasé una aburrición después de que se fue. Lo extrañé porque ya no había debates, había perdido la pasión por estar en el Congreso. Yo estaba viendo cómo podía volver a poder la carrera presidencial”, dijo el presidente. Petro aprovechó su visibilidad como líder opositor durante el gobierno de Iván Duque para catapultarse a la presidencia. Y, con respecto a la renuncia de Uribe, vale aclarar que se dio en el marco del juicio por manipulación de testigos del que hasta ahora es inocente. Uribe renunció al Senado para que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia, que investiga a los congresistas, a la Fiscalía. Lea también: “Cinismo puro y duro”: Fico arremete contra la ‘paz urbana’ tras decisión del Gobierno de no suspender diálogos

Ante la pregunta de Rey de si admiraba a Uribe, Petro dijo “no tengo por qué no admirarlo. Lo que pasa es que no me gustan ni cinco sus ideas ni su manera de pensar”.

La opinión de Petro sobre Iván Cepeda y el panorama electoral

Con respecto a Iván Cepeda, que “no puedo hablar de candidatos porque está prohibido con normas”. Sin embargo, Petro lleva prácticamente toda la contienda enfrentándose con opositores y haciendo referencia a Cepeda. El último mensaje vino acompañado de un video del cierre de campaña del candidato del Pacto Histórico en Barranquilla: “En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”. Como ese ha habido más de un pronunciamiento.

”Si Cepeda llega a ser presidente seguramente no me vuelva un viejo cansón. Eso debe ser aburridísimo, me imagino lo aburrido que andaba Duque. Lo que puede servir es (si me pregunta) qué hacemos con este problema”, aseguró Petro. Frente a un posible triunfo de Cepeda, dio a entender que no lo ve tan claro: “si uno mira las encuestas, diría sí. Pero para los que hemos estado en campaña y conocemos de eso, uno sabe que sí, si no se comenten errores”. Y aseguró que “no está asustado”.

Los duros dardos a Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo

Con respecto a sus arrepentimientos, Petro no habló de los escándalos de corrupción, sino que tiró dardos a ministros de su primer gabinete: “me arrepiento de algunos ministros que puse en el primer gabinete. Cecilia López, Alejandro Gaviria. Pensé que él se iba a fajar en una gestión a la educación pública excelente”. También culpó a José Antonio Ocampo de la crisis fiscal que enfrenta el país: “Fue el que más me dolió. Dejó unas marcas irreversibles sobre déficit fiscal, déficit primario, desequilibrio fiscal, de dejarnos sin financiación para el programa y conducirnos a una encerrona en la que no caímos”.

En cuanto a lo que le faltó, dijo “el deporte se nos quedó en el tintero. Y los deportistas enfadados tienen la razón. Lamentablemente, en la política de recorte, se nos quedó el deporte sin el presupuesto necesario”. Justo en este momento hubo un momento curioso en la entrevista: le entró a Rey una llamada del expresidente Iván Duque. Sin embargo, la presentadora no alcanzó a contestar.

Las confesiones sobre la reelección presidencial y la desigualdad

Para Petro, el mejor resultado de su Gobierno fue el sector de “mujeres pobres”. El presidente dijo que “la mujer pobre es la última de la sociedad. Y mi consigna de este Gobierno ha sido ‘los últimos serán los primeros’”. Cuando Rey le preguntó a Petro si el ministro del Interior Armando Benedetti es el que toma las decisiones, este respondió que “Benedetti ya no piensa sino en su ciudad, Barranquilla”. Luego dijo que “los sueldos de todo el Estado deben bajar con respecto al salario vital, para disminuir dentro del poder público dentro de la desigualdad social”. A su vez, dijo que “los ricos están más ricos” y que con Cepeda “sería igual, porque el camino emprendido no es socialismo económico. Este país todavía tiene mucha pobreza como para pensar en redistribución de la riqueza”. Lea también: ¿Petro justifica daños contra sede de Paloma? Esto dice la ley de las fachadas Y afirmó que ”si yo pudiera reelegirme, lo hubiera logrado. Pero otros cuatro años con esto, con insultos todo el día de la prensa y todos estos ricos mofándose y burlándose de la sociedad colombiana, no”.

La respuesta a Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y el Uribismo

Con la posibilidad de que gane Abelardo de la Espriella, quien ha dicho que lo extraditaría, el presidente afirmó: “yo soy como el jaguar, entonces primero tiene que cogerme”. Dijo que no se metería más a opinar entre Paloma y Abelardo “porque se mete en la campaña”, a pesar de que lo ha hecho varias veces en redes sociales. Incluso, respondiendo a publicaciones directas de los candidatos de la derecha. “Es el uribismo”. También contó que las veces que Uribe lo visitó en Casa de Nariño para “construir un acuerdo nacional”, el expresidente “siempre vino con Miguel Uribe Turbay. Y yo les decía ‘este gobierno no los va a perseguir’. Y si uno no cambia eso, nos volvemos a matar entre todos los colombianos”. Pero Petro ondeó la bandera de “Guerra a muerte” de Simón Bolívar. Y no ocurría hace décadas, pero los grupos criminales volvieron a asesinar justamente a un candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Bloque de preguntas y respuestas