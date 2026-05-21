¡Un buen parche! Conozca el teatro de Bello que hace obras en la oscuridad

Con un acto patafísico fue que, hace 17 años, el Teatro Galeón recibió su nombre. Para bautizar aquel pequeño teatro que nacía a solo unos cuantos kilómetros del Parque de Bello, lo que hizo el grupo fundador, integrado por seis personas y encabezado por Alexis Gómez Gómez, fue agarrar un libro y deslizar un dedo por las páginas hasta que, por azar –porque en el movimiento patafísico, que es francés y data de mediados del siglo XX, lo extraordinario y el juego son la regla–, se detuvieron en la palabra que pasaría a nombrar el teatro. Lea: Esta será la programación de la fiesta por los 15 años del centro cultural de la UdeA en Carlos E La primera que apareció fue “Infinito”, aunque semanas después tuvieron que descartarla porque en Cali ya existía un colectivo con ese nombre. La segunda, y definitiva, fue “Galeón”, que cobró sentido de inmediato al pensar en el universo que escondía: uno de piratas que, de manera inevitable, habla de cofradía, de remar juntos hacia un mismo norte, y que dio inicio a una filosofía que aún conservan como, por ejemplo, tener un apodo pirata para cada uno de sus miembros. Esa iniciativa que, como cuenta Viviana Salazar, gestora cultural del espacio, inició en una casa alargada donde solo cabían 30 personas, se ha expandido en estas casi dos décadas y hoy hace parte de la lista de los tres teatros más antiguos que hay en el municipio del norte del Valle de Aburrá. A dos cuadras de la estación Bello del Metro está la fachada blanca, roja y negra que le avisa al visitante que encontró su destino. Desde 2020 está en esa casa de una sola planta el Teatro Galeón, sede propia de la corporación cultural. Antes de llegar allí, pasaron por dos lugares más, ambos en el mismo municipio: primero, la casa donde nació el proyecto y, cinco años después, una más grande, donde llegaron a recibir hasta a 100 personas.

Pero fue en 2020 cuando tuvieron que desalojar aquel lugar que los vio crecer porque la propiedad fue vendida para la ampliación de un supermercado vecino. Así empezó la búsqueda de un nuevo hogar y también ese “camino bonito”, como lo llama Viviana, para arribar al que ahora es y seguirá siendo su barco, que cuenta con un aforo de 60 personas. Más de 150 artistas participaron, a finales de 2019, en el Festival de las Artes Solidario Un Galeón para Bello, un evento para recaudar fondos. Asimismo, muchos colegas donaron a la causa, que finalmente era seguir disfrutando de historias sobre las tablas. Durante su trayectoria, Galeón ha construido un repertorio de más de 30 obras, entre comedia, drama, musicales, teatro infantil y teatro del absurdo. Sin embargo, es por el teatro ciego que han ganado reconocimiento. De este formato, que invita al público a ponerse en el lugar de una persona con discapacidad visual y a conocer una historia por medio de los otros cuatro sentidos, Galeón tiene dos obras, ambas escritas y dirigidas por Gómez, su fundador y director. Una es Noctámbulo, que introduce al espectador en el universo literario del escritor Edgar Allan Poe, y Nunca Más: Sintiendo la memoria, basada en la historia del conflicto armado de Granada, Antioquia.

Además de teatro, en Galeón también hay otro tipo de actividades culturales, como karaoke, cine club y hasta bazares de emprendedores locales. También tienen Navegantes Galeón, su escuela de formación teatral que funciona desde 2010 y que enseña a niños, jóvenes y adultos desde improvisación teatral hasta música y voz para el escenario. Galeón es uno de los cinco espacios culturales que giran alrededor del teatro ubicados en Bello donde, explica Salazar, la evolución de esta expresión artística ha sido positiva en las últimas décadas. Uno de los retos más importantes de este tipo de proyectos es la financiación y el deseo es que cada vez haya más consciencia, desde lo público y lo privado, de “toda la importancia que reviste tener una sede de teatro, no solamente en Bello, sino en cualquier municipio del país, y de los beneficios y la repercusión positiva que pueden tener en la sociedad estos espacios que sí o sí son necesarios”.

Programación del Teatro Galeón en Bello

Este viernes y sábado, a las 7:30 de la noche, habrá función de Los cuentos que mi mamá no me enseñó, un montaje de estudiantes de octavo semestre de la Universidad de Antioquia. El próximo fin de semana, 29 y 30 de mayo, estarán en Galeón Alejandro Guerra y Daniel Upegui con la experiencia escénica Nuevo Adulto. Y una de las obras propias que estrenará el teatro a finales de este año es Shakespeare a ciegas, la cual es en el formato de teatro ciego. Para más información puede seguir a @teatrogaleonoficial en Instagram.

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