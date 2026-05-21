Indignante: funcionario de la Secretaría de Movilidad fue agredido por un hombre en la Comuna 13; alcalde pide justicia

En San Javier, Comuna 13 de Medellín, se presentó un hecho de intolerancia que hoy tiene a un hombre en un delicado estado de salud.

Así lo confirmó en sus redes sociales el alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que la víctima fue el conductor de una grúa de la Secretaría de Movilidad Distrital.

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De acuerdo con el trino publicado por el mandatario, el hecho se presentó durante un operativo de control de tránsito que se realizó en esta zona de la capital antioqueña. El ciudadano habría agredido al funcionario después de recibir un comparendo.

“No vamos a permitir que la violencia y la intolerancia se impongan sobre la autoridad ni sobre quienes trabajan por proteger la vida en las vías de Medellín. Toda nuestra solidaridad”, dijo Gutiérrez.