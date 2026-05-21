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Indignante: funcionario de la Secretaría de Movilidad fue agredido por un hombre en la Comuna 13; alcalde pide justicia

La víctima presenta fracturas en su cráneo y en su rostro, según lo dicho por el mandatario Federico Gutiérrez.

  • Imagen de referencia de un agente de tránsito en Medellín y miniatura del alcalde Federico Gutiérrez. FOTOS Cortesía.
    Imagen de referencia de un agente de tránsito en Medellín y miniatura del alcalde Federico Gutiérrez. FOTOS Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En San Javier, Comuna 13 de Medellín, se presentó un hecho de intolerancia que hoy tiene a un hombre en un delicado estado de salud.

Así lo confirmó en sus redes sociales el alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que la víctima fue el conductor de una grúa de la Secretaría de Movilidad Distrital.

Lea más: Así fue como un conductor, aparentemente borracho, huyó de operativo y agredió a guarda de tránsito en Medellín

De acuerdo con el trino publicado por el mandatario, el hecho se presentó durante un operativo de control de tránsito que se realizó en esta zona de la capital antioqueña. El ciudadano habría agredido al funcionario después de recibir un comparendo.

“No vamos a permitir que la violencia y la intolerancia se impongan sobre la autoridad ni sobre quienes trabajan por proteger la vida en las vías de Medellín. Toda nuestra solidaridad”, dijo Gutiérrez.

Producto de las fuertes agresiones y según lo dicho por el alcalde, el servidor público quedó gravemente herido, y presenta fracturas en su cráneo y en su rostro.

Cabe aclarar que el artículo 429 del Código Penal se refiere a este tipo de agresiones y tipifica esta conducta como delito: “El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.

Entre tanto, las pruebas y evidencias de lo sucedido ya fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación para que proceda con las investigaciones correspondientes.

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