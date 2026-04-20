MinSalud habría pagado por la tarima que usó Iván Cepeda en cierre de campaña del Pacto Histórico

El Ministerio de Salud habría pagado por dos días una tarima en la que el primer día hubo un evento de esa cartera, pero al otro uno de Iván Cepeda y los congresistas del Pacto Histórico, en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Desde el MinSalud habían dicho que eran contratos diferentes; sin embargo, el representante electo del Centro Democrático Daniel Briceño expuso que la tarima habría sido pagada por los dos días. Al día siguiente del evento del MinSalud, en la misma tarima en la cual la Presidencia armó un show para tratar de vender la idea de que la salud no está en crisis, el Pacto Histórico montó su evento de cierre de campaña legislativa, levantando suspicacias sobre el uso de recursos públicos para agitar la contienda electoral.

Observaciones del contrato

En las observaciones del Contrato N° 1282-2025 se leen la fecha y lugar del evento (26 de febrero de 2026 en Bogotá) y, sobre todo, cómo diferentes bienes y servicios habrían sido contratados para los dos días. Entérese: A mes y medio de elecciones, Petro le daría hasta $300.000 millones a una EPS indígena del Cauca Entre estos las pantallas, luces y la tarima. En general, el contrato también abordó costos como el de un director y coordinador de eventos, un productor, un ingeniero de sonido, dos camarógrafos, vigilancia privada, personal de aseo, bolsas de agua, refrigerios, un ingeniero de luces, pólizas y permisos, radios de largo alcance, entre otros. Cabe recordar que el MinSalud pagó $1.036’597.429 millones de pesos por el evento, y que esa misma tarima fue usada para un evento de Iván Cepeda y congresistas del Pacto Histórico denominado “Pacto Fest”. El valor se conoció inicialmente por una denuncia del representante y senador electo Andrés Forero. Briceño ya había señalado que la campaña del Pacto Histórico habría pagado ese “tarimazo” de Cepeda en efectivo, y que “el procurador (Gregorio Eljach) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) no han sido capaces de pronunciarse”. Luego, dijo que “la política con recursos públicos sigue avanzando”. Finalmente, el representante electo hizo un llamado al procurador Eljach para que intervenga “de forma urgente” ya que “aquí se habría violado la ley de garantías electorales y la prohibición de hacer política con recursos públicos”.

¿Cómo fueron los dos eventos?

El “Pacto Fest” fue un evento de entrada gratuita que llevó a cerca de 30 artistas. Hubo gente desde las 11 de la mañana hasta casi la media noche. Y según constató EL COLOMBIANO, que estuvo en el lugar de los hechos, no se llenó la plaza completa en ningún momento, pues la zona frente al Congreso y la esquina del Colegio San Bartolomé se mantuvo sin aglomeraciones a pesar de que solo llovió entre las 4 y 6 de la tarde, antes del discurso de Cepeda.

Como narró EL COLOMBIANO a principios de marzo, lo que cambió entre el polémico evento del MinSalud con los equipos básicos y el cierre de campaña del Pacto Histórico fueron las banderas en cada esquina de la Plaza de Bolívar y la publicidad política de Cepeda posando con el presidente Petro o los candidatos de las listas al Senado y la Cámara de Representantes del Pacto Histórico. Lea también: Campaña del petrismo: entre los ‘tarimazos’ millonarios y denuncias por gastos y contratos

El evento del MinSalud se llamó “Defender la salud es defender a Colombia” en la que el Gobierno parqueó en la Plaza de Bolívar de Bogotá 51 ambulancias y mandó a decenas de integrantes de los equipos básicos de salud (EBS). Este diario ha publicado varias investigaciones con los líos del programa de los EBS (Equipos Básicos de Salud). Esos equipos le valen al país más de $6,87 billones, según cifras oficiales, aunque podría ser más. Ha habido una serie de quejas en contra de esos EBS, cuyo desempeño no parece llenar las expectativas de pacientes y alcaldías.

Pagos millonarios en efectivo

Según confesó la propia cabeza del Pacto a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal en marzo, la empresa productora del “Pacto Fest” fue la misma del evento de los EBS, “pero son dos contratos distintos”. Se reitera que en esta nueva información se observa que algunos de los componentes habrían sido contratados los dos días por MinSalud. Carrascal también dijo que la campaña se financia con un préstamo de la cooperativa Confiar, aunque ocultó los datos de la empresa operadora de la logística del evento, lo que generó críticas en redes. La congresista, que fue reelegida, adjuntó una factura del evento que suma $568 millones por toda la producción del “Pacto Fest”. Esta factura fue pagada de contado, en efectivo, por César Giovanny Abadía Rojas, quien figura como gerente de campaña. Se trata de un activista del petrismo que hizo parte en 2023 de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante a la Cámara Susana Boreal en el cargo de asistente grado I. En otra respuesta, la congresista argumentó que “con Confiar movemos nuestra financiación y al ser una cooperativa mover grandes montos de manera digital es difícil, así que muchos pagos hemos tenido que hacerlos en efectivo a través de cheques que la misma cooperativa emite”. En su momento, Briceño citó el artículo de la ley 1415 de 2011 para decir que “los recursos de campaña se reciben y administran a través de una cuenta única bancaria. El Pacto pagó $478 millones de la organización de su cierre de campaña en Bogotá en efectivo, eso está prohibido. Violaron la ley”. Conozca también: De médicos especialistas a un exalcalde lleno de investigaciones: los cinco superintendentes de la Petro-salud

Además, a Carrascal la criticaron en redes diciéndole que resulta “curioso”, por decir lo menos, que el sistema financiero no pueda hacer un movimiento de $500 millones, a lo que respondió que “no es lo mismo un banco a una cooperativa de crédito y ahorro”. Vale recordar que, más allá de los detalles de las facturas, genera preguntas un evento de tal costo y tales dimensiones por parte del Ministerio de Salud a una semana de las elecciones legislativas y con la crisis que atraviesa el sistema de salud. Y no sería el único caso: si se mira el panorama completo de la campaña del Pacto Histórico y de las quejas del gasto exacerbado del Gobierno Nacional previo a la Ley de Garantías, hay patrones que se repiten. Además del MinSalud, otras entidades del orden nacional hicieron contratos millonarios sin una justificación de peso y eso incluye otros muchos “tarimazos” alrededor del país que hacen pasar por eventos institucionales

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