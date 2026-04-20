MinSalud habría pagado por la tarima que usó Iván Cepeda en cierre de campaña del Pacto Histórico

El Ministerio de Salud habría pagado por dos días una tarima en la que el primer día hubo un evento de esa cartera, pero al otro uno de Iván Cepeda y los congresistas del Pacto Histórico, en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Desde el MinSalud habían dicho que eran contratos diferentes; sin embargo, el representante electo del Centro Democrático Daniel Briceño expuso que la tarima habría sido pagada por los dos días.
Al día siguiente del evento del MinSalud, en la misma tarima en la cual la Presidencia armó un show para tratar de vender la idea de que la salud no está en crisis, el Pacto Histórico montó su evento de cierre de campaña legislativa, levantando suspicacias sobre el uso de recursos públicos para agitar la contienda electoral.