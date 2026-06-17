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Por agresividad de las campañas de Cepeda y De la Espriella, la sociedad civil llama a la calma

Diversos sectores sociales se han pronunciado contra las declaraciones de algunos miembros del Pacto Histórico, frente a un presunto escenario apocalíptico si no ganan la segunda vuelta.

  • La segunda vuelta presidencial está programada para el próximo domingo 21 de junio. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.
    La segunda vuelta presidencial está programada para el próximo domingo 21 de junio. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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Un llamado a la calma y a evitar que los colombianos voten en medio de la zozobra, han realizado varios estamentos de la sociedad, tras las declaraciones de varios integrantes del Pacto Histórico que han planteado que el país “se incendiará” si pierde su candidato.

El comentario más reciente lo hizo Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, a quien la periodista Eva Rey le preguntó en una entrevista qué ocurriría si en la segunda vuelta presidencial pierde Iván Cepeda.

“Indudablemente, se va a incendiar el país”, le contestó. Y ante la sorpresa de la entrevistadora, argumentó que “tenemos dos opciones, una ultra polarizante y otra, la de un hombre que toda su vida ha luchado por reconciliar al país”.

Ese comentario fue rechazado públicamente por Armando Benedetti, el ministro del Interior, quien aseveró: “Ese tipo de declaraciones se vuelven apocalípticas y en un país en el que están muy calientes los ánimos, donde es muy violento, donde son muy volátiles los ciudadanos, no se deberían advertir, porque parece una manipulación o una amenaza a lo que pudiera ser”.

Y añadió que “aquí lo que hay que buscar es que se pacifique, que nos calmemos un poco, que le quitemos un poquito de pasión y fervor a esa ira y a esa forma de pelear por gente que ni siquiera conocen”.

Días antes, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, también había calentado el ambiente durante un evento en Valledupar. “Los empresarios quedan notificados, los dueños de este país, del poder económico, quedan notificados, que de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar, porque la gente no es manca, no se va a dejar destripar con los brazos cruzados”, anunció.

Y apenas recibió el rechazo de diferentes gremios, tuvo que salir a tratar de bajarle la temperatura al tema, alegando que fue malinterpretado y sacado de contexto.

“El discurso incendiario es el de Abelardo de la Espriella, yo solo reacciono (...). Cuando este ser lleno de odio dice que acabará a 12 millones de petristas, de todas las formas y desde todos los frentes, este señor está convocando a una guerra civil (...), entonces no soy yo el que va a incendiar este país”, contó.

Las amenazas llevaron a los periodistas a preguntarle por un eventual escenario de vandalismo y terrorismo al general Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, quien participó este miércoles en una rueda de prensa sobre el Plan Democracia.

“Tiene que remitirse a la Constitución, al artículo 217, es muy claro. Las Fuerzas Militares tienen una misión por cumplir, y les corresponde ante un escenario como el que usted está colocando, o cualquier escenario, hacer cumplir la Constitución y la ley”, dijo.

El artículo al cual se refiere, dice textualmente: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

Natalia Gutiérrez, presidente del Consejo Gremial, hizo énfasis en que “la democracia se fortalece con votos, no con amenazas; con respeto, no con confrontación”.

Agregó, en un mensaje publicado en la red social X, que “#ColombiaSeRespeta cuando los ciudadanos pueden votar libremente, cuando se respetan los resultados electorales y cuando se defienden la Constitución, las instituciones y el Estado de Derecho. Hacemos un llamado a la serenidad, al respeto por los resultados electorales y al rechazo de cualquier forma de violencia o bloqueo”.

Por su parte, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, dijo en un foro que “no vamos a permitir que este país se incendie, cualquiera que sea el resultado”.

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