De la Espriella pasó de elogiar a Uribe a que el expresidente lo “regañe”

Esta semana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reclamó a Abelardo de la Espriella porque desde sus toldas se “maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan (...) lo que hace la campaña del doctor Abelardo esté atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”.
En palabras del Centro Democrático, De la Espriella quiso hacer parte de su proceso de selección, ¿cómo se pasó de eso, entonces, a estas acusaciones de Uribe?
El expresidente dejó claro que esto ocurre aunque “el doctor Abelardo se refiere bien a mí”. Y es que De la Espriella ha dicho, incluso, que Uribe es “el gran colombiano” y su “gran consejero y referente político” .
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