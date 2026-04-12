El “Elefante Blanco”: la historia del pereirano veedor anónimo que se convirtió en senador

“Allá en la esquina hay un señor tirado, creo que es su papá”, le dijo una vecina a Luis Carlos. Salió corriendo y vio a su padre en un hueco, de esos cráteres de las vías abandonadas que hay en Colombia. Estaba junto a su bicicleta y el golpe fue tan duro que lo mató.
Tanto Luis Carlos como su padre habían denunciado esa y otras obras inconclusas o sin intervención en Pereira. Para el momento del accidente, el joven, ingeniero civil de profesión, había armado una iniciativa de veeduría ciudadana que crecía en redes. Un hombre disfrazado con un traje de elefante blanco recorría el país denunciando obras mal hechas o sin terminar y peajes costosos; ponía derechos de petición, tutelas y exponía a los corruptos.
A pesar de la tragedia que tocó su vida, el “Elefantico”, como lo llama, no se detuvo y se convirtió en una causa electoral exitosa: obtuvo cerca de 120.000 votos al Senado, muy por encima de lo que obtuvieron gamonales y politiqueros, varios de ellos responsables de los elefantes blancos que, tristemente, hacen parte del paisaje.
EL COLOMBIANO habló con Luis Carlos Rúa, el joven de 33 años que pasó de ser veedor anónimo a un fenómeno político que será protagonista en el próximo Congreso.