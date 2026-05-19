El gol eterno de Orlando Berrío: 10 años de una noche inolvidable para Nacional

Una década después, Berrío todavía revive aquella noche como si hubiera ocurrido ayer. Las emociones, la tensión y la presión comenzaron mucho antes del pitazo inicial en el estadio Atanasio Girardot. El equipo dirigido entonces por Reinaldo Rueda llegaba obligado a remontar el 1-0 sufrido en Argentina, en una serie marcada por el ambiente hostil y la intensidad entre ambas hinchadas.

Hace exactamente 10 años, el 19 de mayo de 2016, Orlando Berrío escribió una de las páginas más memorables en la historia de Atlético Nacional. Su gol al minuto 94 frente a Rosario Central no solo significó la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, sino que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del fútbol colombiano como uno de los tantos más agónicos y celebrados de todos los tiempos.

Sin embargo, la sorpresa para el delantero cartagenero llegó antes del partido: no fue incluido en la formación titular. Aunque siempre se ha caracterizado por su serenidad y profesionalismo, confesó en diálogo con Línea de Gol que la decisión le molestó profundamente y así se lo hizo saber al entrenador vallecaucano.

“Aquí el profe Reinaldo no me puso de titular y yo me enfadé con él, así que cuando me hizo entrar tenía muchas ganas”, recordó entre risas el atacante.

El compromiso comenzó cuesta arriba para el conjunto verdolaga. La presión aumentó todavía más cuando el marcador global se puso 2-0 a favor de Rosario Central. Fue entonces cuando, al minuto 35, Berrío ingresó al campo en reemplazo de Sebastián Pérez. Y el partido cambió por completo.

Con su entrada, Nacional recuperó intensidad, agresividad y liderazgo ofensivo. El propio Berrío comenzó a reorganizar al equipo dentro del terreno de juego y, poco después, llegaron las respuestas. Primero apareció Macnelly Torres al minuto 45+2 para descontar antes del descanso. Luego, apenas iniciado el segundo tiempo, Alejandro Guerra empató la serie al minuto 50.

Lo que siguió fueron casi 44 minutos de sufrimiento absoluto. Nacional atacaba, Rosario resistía y el reloj parecía avanzar demasiado rápido para las aspiraciones verdes. Hasta que llegó el instante que cambió la historia.

Corría el minuto 94 cuando un cabezazo de Alexis Henríquez dejó el balón servido dentro del área. Berrío apareció en el lugar indicado para empujar la pelota y desatar la locura total en Medellín. El Atanasio explotó. Nacional estaba en semifinales y el sueño continental seguía vivo rumbo al enfrentamiento ante São Paulo.

Pero aquella anotación dejó otra imagen imposible de olvidar: la celebración del delantero frente al arquero uruguayo Sebastián Sosa. Durante todo el compromiso hubo tensión entre ambos jugadores, y años después Berrío explicó que su reacción fue consecuencia de palabras que consideró ofensivas e irrespetuosas.

“No voy a decir nunca lo que me dijo el portero, pero una cosa es provocar y otra, ofender. Me sentí ofendido e irrespetado, y por eso le canté el gol como lo hice. No estuvo bien, pero no me arrepiento”, aseguró.