El gol eterno de Orlando Berrío: 10 años de una noche inolvidable para Nacional

Hace exactamente 10 años, el 19 de mayo de 2016, Orlando Berrío escribió una de las páginas más memorables en la historia de Atlético Nacional. Su gol al minuto 94 frente a Rosario Central no solo significó la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, sino que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del fútbol colombiano como uno de los tantos más agónicos y celebrados de todos los tiempos.
Una década después, Berrío todavía revive aquella noche como si hubiera ocurrido ayer. Las emociones, la tensión y la presión comenzaron mucho antes del pitazo inicial en el estadio Atanasio Girardot. El equipo dirigido entonces por Reinaldo Rueda llegaba obligado a remontar el 1-0 sufrido en Argentina, en una serie marcada por el ambiente hostil y la intensidad entre ambas hinchadas.