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CNE ratifica candidatura de De la Espriella y cierra discusión sobre su nacionalidad

El Consejo Nacional Electoral desestimó la demanda existente por la doble nacionalidad del candidato Abelardo de la Espriella. Esta fue la decisión del organismo.

  • El Consejo Nacional Electoral mantiene en firme la candidatura de Abelardo de la Espriella. Foto: AFP
    El Consejo Nacional Electoral mantiene en firme la candidatura de Abelardo de la Espriella. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó en firme la inscripción de la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030. Con una votación de 8 a 1, la Sala Plena negó la solicitud de revocatoria que buscaba frenar su participación en la segunda vuelta electoral, programada para este domingo 21 de junio.

En la demanda se argumentaba que la doble nacionalidad del candidato (colombiana y estadounidense) generaba una supuesta inhabilidad. El demandante sostenía que el juramento de fidelidad prestado ante una potencia extranjera durante el proceso de naturalización resultaba incompatible con el deber de lealtad exclusiva hacia el Estado colombiano que exige la Presidencia.

Lea también: Ofensiva judicial contra De la Espriella por tener ciudadanía estadounidense; Constitución no lo prohíbe

Sin embargo, el organismo electoral determinó que la aspiración de De la Espriella, inscrito por el grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria”, no infringe las normas constitucionales vigentes.

El CNE concluyó que la Constitución Política de Colombia no contempla el hecho de poseer otra nacionalidad como una causal de inhabilidad para aspirar a la Presidencia, especialmente cuando se trata de colombianos por nacimiento.

Además, el organismo subrayó que no es jurídicamente admisible crear o incorporar restricciones a los derechos fundamentales de ser elegido que no estén expresamente establecidas en la norma constitucional (artículos 179, 191 y 197).

La entidad aclaró que, como autoridad administrativa, no puede realizar juicios de valor sobre “supuestos conflictos de lealtad” o escenarios hipotéticos de intereses que no estén definidos legalmente como inhabilidades. Esto coincide con un concepto del Consejo de Estado compartido días atrás donde exige que la actividad probatoria en procesos de revocatoria de inscripción debe alcanzar el estándar de “plena prueba”, impidiendo que se funden decisiones en simples presunciones o datos incompletos.

La decisión del CNE es similar a un concepto jurídico difundido por un grupo de expresidentes y exmagistrados, quienes defendieron que la condición de colombiano por nacimiento prevalece.

Con este fallo, De la Espriella se mantiene en la contienda por llegar a la Casa de Nariño y se enfrentará este domingo, 21 de junio, en las urnas al senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Siga leyendo | Mauricio Gaona sobre la doble nacionalidad de Abelar De la Espriella: “No existe inhabilidad para ser presidente”

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