MinInterior admitió posibles bloqueos a militares en puestos de votación

En la antesala de la jornada electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que hay algo de cierto en las denuncias sobre que guardias indígenas y campesinas estarían impidiendo el despliegue de militares en algunos puestos de votación.
El pronunciamiento surge tras las alertas emitidas por el expresidente Álvaro Uribe y el partido Centro Democrático, quienes señalaron una posible operación coordinada para restringir el acceso de la Fuerza Pública en regiones críticas.
Justamente el día de ayer, el expresidente, líder del Centro Democrático, señaló desde el Caquetá que el departamento amazónico es “uno de los epicentros del fraude electoral” y señaló a Iván Cepeda de ser “el candidato de los terroristas”.
“Caquetá es uno de los epicentros del fraude electoral. Unas elecciones que quieren imponer los terroristas con sus armas. Es el tránsito del pacto de la Picota hace cuatro años al pacto de la selva”, aseguró el exmandatario, quien está en el renglón 25 de la lista al Senado del Centro Democrático.