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Gobierno Trump condena amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella: “Estamos profundamente preocupados”

Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos hicieron un llamado al gobierno de Gustavo Petro para que refuerce las medidas de protección de los candidatos presidenciales, con el fin de evitar que se repita un magnicidio como el de Miguel Uribe Turbay.

  • La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado al gobierno colombiano sobre las amenazas de muerte contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. FOTOS: MANUEL SALDARRIAGA - Colprensa
    La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado al gobierno colombiano sobre las amenazas de muerte contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. FOTOS: MANUEL SALDARRIAGA - Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado en el que se refirió a las amenazas de muerte contra los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, conocidas en las últimas semanas.

El pronunciamiento de la administración Trump señaló que están “profundamente preocupados” y que condenan categóricamente cualquier acto de violencia contra los aspirantes a la Presidencia de Colombia.

“La Administración Trump está profundamente preocupada por los recientes informes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Condenamos enérgicamente cualquier intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos”, se lee en el documento del Departamento de Estado y revelado por el periodista Juan Camilo Merlano.

Lea también: ¿Quién amenazó a Paloma Valencia? Hay rastros en redes sociales de una cuenta eliminada

Estos hechos han generado preocupación, ya que existe un precedente relacionado con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el barrio Modelia de Bogotá en agosto de 2025

“Estos incidentes, tras el brutal asesinato de Miguel Uribe Turbay, son un crudo recordatorio de los oscuros días de violencia política que ha vivido Colombia. Los grupos armados ilegales y las organizaciones narcoterroristas amenazan la seguridad y la estabilidad de nuestra región”, agregaron.

También hicieron un llamado al gobierno colombiano para que refuerce las medidas de seguridad de los aspirantes a la Presidencia e investigue dichas amenazas en su contra.

“Las autoridades colombianas deben investigar plenamente estas amenazas. Es nuestra firme expectativa que actúen con rapidez y decisión. Hacemos un llamado al gobierno para que mantenga medidas de protección sólidas, de modo que todos los candidatos puedan hacer campaña libremente y con seguridad en todo el país”, afirmaron.

Por último, manifestaron que desde Washington D. C. trabajan “estrechamente con las autoridades colombianas para apoyar los esfuerzos que fortalezcan la seguridad y garanticen que las próximas elecciones se lleven a cabo en un entorno transparente y seguro”.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló que el Gobierno ofrece una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos a quien brinde información sobre los responsables de las intimidaciones contra De la Espriella y Valencia.

Siga leyendo: Denuncian amenazas de muerte contra Paloma Valencia; una corona fúnebre con su rostro comenzó a circular

Bloque FAQ

El gobierno estadounidense expresó preocupación y condenó cualquier acto de violencia contra candidatos, solicitando medidas urgentes de protección e investigación en Colombia.
Porque existen antecedentes recientes de ataques a líderes políticos, lo que genera alertas sobre la seguridad en el proceso electoral de 2026.
Ofreció una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita identificar a los responsables de las amenazas.
El gobierno estadounidense expresó preocupación y condenó cualquier acto de violencia contra candidatos, solicitando medidas urgentes de protección e investigación en Colombia.
Porque existen antecedentes recientes de ataques a líderes políticos, lo que genera alertas sobre la seguridad en el proceso electoral de 2026.
Ofreció una recompensa de hasta $1.000 millones por información que permita identificar a los responsables de las amenazas.
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