Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estos son los artistas confirmados para el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026

Es uno de los conciertos más tradicionales de la Feria de las Flores. Este año será el sábado 8 de agosto en el estadio Atanasio Girardot.

  • El Grupo Niche, Silvestre Dangond, Carín León, Luis Alfonso y Aria Vega, hacen parte de la nómina del Súper Concierto Feria de las Flores 2026. FOTOS Cortesía, Colprensa y Archivo
    El Grupo Niche, Silvestre Dangond, Carín León, Luis Alfonso y Aria Vega, hacen parte de la nómina del Súper Concierto Feria de las Flores 2026. FOTOS Cortesía, Colprensa y Archivo
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 41 minutos
bookmark

Este Súper Concierto de la Feria de las Flores ha traído cada vez a Medellín, desde hace varios años, a grandes artistas de la música latina para hacer parte de este gran espectáculo en plenas fiestas locales.

Este año no será la excepción y los organizadores acaban de confirmar la nómina de lujo que estará en la tarima del estadio Atanasio Girardot el próximo viernes 8 de agosto para este show “cargado de música, tradición y grandes emociones, un espectáculo que ya es un símbolo de la Feria de Flores y una cita obligada para Medellín y Colombia”, afirmaron en un comunicado de prensa.

Le recomendamos leer: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026

Los grandes exponentes que prenderán la tarima del Atanasio Girardot

El cartel lo encabeza uno de los fenómenos globales de la música regional mexicana y uno de los artistas latinos más escuchados del momento: Carín León. Otro nombre confirmado es el de Silvestre Dangond, bastante querido en Medellín y sin duda uno de los máximos exponentes del vallenato contemporáneo.

El más reciente anuncio corrió por cuenta del Grupo Niche, que acaba de confirmar su participación en este Súper Concierto.

El Grupo Niche con sus cuatro vocalistas actuales: Fito Echeverría, Álex Torres, Alejandro Iñigo y Luis Araque, ha recuperado la fuerza de la agrupación de salsa más internacional que tiene Colombia, todo bajo la batuta del maestro José Aguirre.

Lea también: DaviArena promete cien millones de dólares y 65 eventos el primer año

La nómina de este concierto la completan Luis Alfonso, referente actual de la música popular colombiana y uno de los artistas más queridos por el público, y Aria Vega, una de las nuevas voces con mayor proyección en la escena musical y quien justo acaba de ganar en los Premios Nuestra Tierra el galardón como Mejor Artista Revelación.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Desde ya, la organización promete una producción de alto nivel y un espectáculo que seguirá haciendo historia.

La boletería para este Súper Concierto saldrá a la venta este viernes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana a través de Tuboleta.com.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde es el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026?
El concierto se realizará el viernes 8 de agosto de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, en el marco de las festividades oficiales de la Feria de las Flores.
¿Dónde se pueden comprar las boletas para el Súper Concierto de Medellín?
Las entradas oficiales estarán disponibles para el público a partir del viernes 29 de mayo de 2026, únicamente a través de la página web y canales autorizados de Tuboleta.com.
¿Qué artistas de salsa y música popular se presentarán en el concierto?
La cuota de salsa estará a cargo del legendario Grupo Niche de Colombia, mientras que la música popular estará representada por el artista Luis Alfonso.

Temas recomendados

Música
Entretenimiento
Eventos
Feria de las flores
Conciertos
Turismo
Noticias Medellín
artistas
Cantantes
Industria musical
turistas
Noticias
Canciones
fiestas
Medellín
Silvestre Dangond
Carín León
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos