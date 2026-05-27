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Prográmese: estas son las fechas de la final de la Liga de Baloncesto entre Paisas y Toros del Valle

Paisas ganó 3-0 la serie ante Caimanes, mientras que los del Valle hicieron lo mismo contra Piratas.

  • Marcus Weathers de Paisas recibe la marca de James Montgomery de Toros, en uno de los duelos disputados en el Iván de Bedout. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Marcus Weathers de Paisas recibe la marca de James Montgomery de Toros, en uno de los duelos disputados en el Iván de Bedout. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 52 minutos
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Los dos mejores equipos de la temporada, Paisas Basketball y Toros del Valle, se medirán en la serie final para definir al campeón de la Liga Profesional, en la que los antioqueños van por su tercera corona consecutiva.

Paisas, confirmando su paternidad sobre Caimanes del Llano, ganó la serie semifinal 3-0, mientras que Toros logró también un 3-0 sobre Piratas de Bogotá. Ahora se enfrentarán por el título desde este 2 y 3 de junio, en Cali. Luego, la serie llegará a Medellín el 6 de junio y, de ser necesario, jugarán el 7.

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Si la serie debe definirse en los cinco duelos programados, el quinto y definitivo compromiso sería el 10 de junio. Los antioqueños cuentan con el equipo más ofensivo del torneo, con 1.447 puntos (cestas), mientras que Toros es el que más victorias ha acumulado en la temporada, con 15 triunfos (12 en la temporada regular y tres en la semifinal). Paisas ha sufrido cinco derrotas hasta ahora, mientras que los vallecaucanos solo dos; ambos quintetos han sido los favoritos en la presente temporada para acceder al título.

El pronóstico de la final está reservado: no hay un claro favorito y, por rendimiento, se espera que sea una serie intensa, disputada y de gran nivel. Muchos apuestan por una definición en cinco partidos.

Lea además: Marcus Weathers, el ‘rey’ de los tapones en la Liga, está listo para buscar la final con Paisas

Fortalezas de Paisas

Además de los tres estadounidenses que tiene el equipo desde que arrancó la temporada (Daivon Bailey, Mike Milles y Marcus Weathers), Paisas cuenta con jugadores colombianos de mucha calidad y gran aporte, como Michael Jackson, Andrés Millán, David Ojeda, José Lozano, Luis Benítez, Simon Hunt Ramírez, Steven Sanabria, Esneider Mosquera y Johan Ríos.

Juntos se han consolidado como un equipo fuerte, tanto en la ofensiva como al momento de defender, con gran despliegue físico y un destacado registro de cestas.

Bailey es el rey de los triples, mientras que Marcus ha sido el MVP de la semifinal y el líder de los tapones en la competencia, junto a Mike, quien es uno de los más fuertes y precisos al momento de lanzar desde el perímetro.

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La llegada del técnico argentino Juan Manuel Nardini le devolvió al equipo el ADN ganador. Con más intensidad, tanto en defensa como en ataque, se fueron consolidando con un gran rendimiento que les permitió ser segundos en la temporada regular.

Precisamente, el técnico argentino analizó la final ante Toros, argumentando que “es un equipo que corre bien el campo, es dinámico y tiene en Montgomery y Payton a sus principales anotadores; además, defiende bien y por eso será un duro rival. Nosotros trataremos de neutralizarlos y, con nuestro juego, buscar las victorias que necesitamos para lograr el título”.

¿Cuáles son las fortalezas de Toros?

Toros, por su lado, cuenta con los extranjeros Emmanuel Payton, James Montgomery y Sa Quan Singleton, quienes lideran el equipo y tienen los mejores registros en cestas, recuperaciones y tiros libres.

Ellos, unidos a los colombianos Cristian Solís, Martín Cabezas, Miguel Ramos, Leonardo Salazar, Hayner Montaño y Samuel Mojica, han logrado la unidad e intensidad que el técnico Bernardo Fitz González le ha inculcado al grupo para buscar las victorias.

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