Glosario de cesantías: todo lo que debe saber de la A a la Z

Administradora de fondos de pensiones y cesantías

Son entidades financieras encargadas de recibir los recursos, invertirlos para generar rendimientos y administrarlos. El empleado tiene el derecho a elegir en cuál fondo se le consigan sus cesantías.

Ahorro

Ahorrar es guardar hoy para usar mañana. En el caso de las cesantías, ese ahorro está pensado para acompañar a las personas cuando se quedan sin empleo. Es un dinero que se va acumulando año tras año y que “se convierte en un respaldo clave cuando el salario deja de llegar”, afirma Andrés Gallo. B

Base de liquidación

Es el salario que se toma como referencia para calcular las cesantías. No siempre es solo el sueldo fijo: también puede incluir comisiones o pagos variables, según lo que hayas recibido durante el año. Si el ingreso es variable, las cesantías son resultado de un promedio.

Beneficio tributario

“Para la mayoría de los trabajadores, las cesantías son una renta exenta y no pagan impuesto”, explica Andrés Gallo. En el caso de los trabajadores independientes, ellos pueden hacer aportes voluntarios a cesantías y obtener beneficios fiscales, lo que las convierte en una herramienta de planeación financiera. D

Destinos autorizados

La ley permite retirarlas en los siguientes casos: - Vivienda: comprar, remodelar, pagar crédito hipotecario o impuesto predial. - Educación: propia o del núcleo familiar. - Terminación del contrato de trabajo. - Muerte del trabajador. I

Intereses a las cesantías

El empleador debe pagar intereses equivalentes al 12 % anual sobre ese valor. Los intereses se pagan directamente al trabajador, antes del 31 de enero, aunque con la reforma laboral se puede acordar la entrega mes a mes. J

Justificación del retiro (documentos)

Los fondos son estrictos con los requisitos: matrícula o certificación educativa; promesa de compraventa, certificación bancaria, soportes del proyecto o del crédito de vivienda. Vanessa Lotero recomienda “armar un checklist antes de radicar la solicitud para evitar negativas por un ‘detalle documental’”. M

Mora

Si el empleador se demora en consignar o en pagar lo que corresponde, puede enfrentar sanciones. * Intereses de cesantías: el pago directo al trabajador debe hacerse a más tardar el 31 de enero de 2026 (corresponde al año 2025). * Consignación de cesantías: el depósito en el fondo debe realizarse a más tardar el 14 de febrero de 2026. P

Pignoración

Pignorar las cesantías significa usarlas como respaldo para un crédito, generalmente hipotecario. El dinero no se entrega al banco, pero si la persona incumple, la entidad financiera podría tomar esos recursos. Solo aplica para vivienda, no para compra de vehículos u otros gastos. Le puede interesar: Comprar vivienda con las cesantías sí es posible R

Rentabilidad mínima

El Estado fija una rentabilidad mínima que los fondos de pensiones y cesantías deben garantizar para proteger el ahorro del trabajador.

Retiro parcial

No siempre es necesario retirar todas las cesantías. Según la necesidad y el destino autorizado, se puede hacer un retiro parcial y dejar el resto del dinero ahorrado. S

Salario integral

Quienes ganan más de trece salarios mínimos pueden tener salario integral. En este caso, las prestaciones sociales —como primas y cesantías— ya vienen incluidas en el pago mensual, por lo que no se consignan aparte en un fondo.

Saldo

Es el valor total acumulado de cesantías. Una persona puede tener saldos en varios fondos, ya sea por cambios de empleo o de administradora, por lo que es importante revisar dónde están y cuánto suman en total.

